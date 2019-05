Torra preveu declarar el 15 de maig per la querella de fiscalia sobre els llaços grocs

El president de la Generalitat, Quim Torra, preveu declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el proper 15 de maig per per la querella que la Fiscalia Superior va presentar per desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) que l'obligaven a retirar dels edificis de la Generalitat els llaços grocs i les pancartes a favor dels polítiques independentistes presos. Fonts del Govern han explicat a l'ACN que el tribunal els ha consultat la data i des de Presidència l'han avalat. Ara falta que el president rebi la citació. Des del TSJC han remarcat que no hi ha cap citació ara mateix a nom de Torra. El president ha apuntat a través de Twitter que defensarà els drets individuals i col·lectius fins a les últimes conseqüències".

El ministeri fiscal diu que el president va desatendre el mandat "conscient i deliberadament", mantenint símbols de la mateixa naturalesa que els que havia de retirar. El TSJC va admetre a tràmit la querella a principis d'abril.

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha expressat el seu suport a Torra a través de Twitter, on ha subratllat que "anar a declarar per haver defensat la llibertat és un altre abús jurídic en la llarga llista d'abusos que ja porten acumulada" des de l'Estat.

Torra, per la seva part, ha agraït el suport de Puigdemont, i ha assegurat també a les xarxes socials que defensarà els "drets individuals i col·lectius fins a les últimes conseqüències". "Som al costat correcte de la història", ha afegit.