Gordillo revela «pressions» de la Corporació per l'anunci de l'1-O

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, processat per desobediència per l'emissió d'anuncis de l'1-O, va al·legar que dos directius de la CCMA li van parar un «parany» i el van sotmetre a una «insuportable pressió» perquè assumís una responsabilitat sobre publicitat que no tenia. Així ho sosté l'advocat de Gordillo, Carles Monguilod, en un escrit en el qual demana a la titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que revoqui el seu processament en la causa sobre l'1-O i decreti el seu sobreseïment. Com ja va fer el periodista davant la jutgessa en la seva declaració com a imputat, l'escrit sosté que Gordillo, com a director de l'emissora pública, té competència en els continguts informatius, però no en l'emissió de publicitat.