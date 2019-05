Iceta: «Torna Rajoy, torna, treu-nos al 'fraCasado' de davant»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha recordat aquest dissabte la famosa frase que va pronunciar en una festa de la Rosa de Gavà l'any 2016, quan li va demanar a Pedro Sánchez que aguantés i els deslliurés de Rajoy. Tres anys després i, amb una situació totalment diferent després que Sánchez hagi guanyat les eleccions diumenge passat, Iceta ha demanat ara a Mariano Rajoy que torni. "El què no sabia és que trobaríem a faltar a Mariano Rajoy. Torna Rajoy, torna, treu-nos al 'fraCasado' de davant", ha dit. En el seu discurs davant la militància a Montmeló, Iceta també ha fet un paral·lelisme amb el Brexit, i ha dit que el seu exemple suposa una ensenyança cap a Catalunya: "El referèndum no és un truc de màgia, no ho resol tot i no es juga tot a l'últim penal".

En el primer acte públic dels socialistes a Catalunya després de guanyar les eleccions estatals de diumenge passat, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha repescat una frase que va pronunciar ara fa tres anys, al setembre del 2016, quan li va demanar a Pedro Sánchez que aguantés i els deslliurés de Rajoy i del PP. "Ho ha fet i ho ha complert", ha dit.

Aquest dissabte, amb un escenari polític completament diferent al del 2016, Iceta ha dit ara que, llavors, no s'imaginava que trobaria a faltar a Mariano Rajoy, i s'ha dirigit a l'expresident espanyol per demanar-li que torni i "tregui al 'fraCasado' de davant".

Iceta, que ha participat a la Festa de la Rosa dels socialistes a Montmeló (Vallès Oriental) ha assegurat que el PSOE ha guanyat a l'estat espanyol gràcies als seus votants, que han apostat per "un govern que estava fent bé les coses".

El referèndum no és un "truc de màgia"

El líder socialista ha fet un paral·lelisme entre la petició d'un referèndum dels independentistes catalans i el Brexit. Segons Iceta, el Brexit pot donar una ensenyança a Catalunya i demostrar que "el referèndum no és un truc de màgia, no ho resol tot i no tot es resol a l'últim penal". "Hi ha decisions que requereixen consens i treball de temps", ha dit.

El pla fiscal de Sánchez

Iceta també ha fet referència al pla fiscal de Sánchez i a la pujada dels impostos del futur govern socialista. "Diuen que pujarem els impostos als qui guanyen més de 130.000 euros l'any i que això és la classe mitjana. Però en quin país viuen? De qui estan parlant si no els guanyo ni jo que sóc president d'un grup parlamentari?", ha assegurat. Segons Iceta, "algú ha de dir les veritats en aquest país, i explicar a la gent que es necessita una fiscalitat sòlida i justa que faci pagar a qui més té i que ningú s'escapi de pagar allò que deu".