la junta electoral central

Madrid, dilluns 29, a l'hora de dinar, va saltar la notícia: la JEC,amb vots particulars en contra, excloïa de les llistes a les eleccions europees Puigdemont, Ponsatí i Comín d'acord amb el recurs de Cs i PP. El termini en què expirava la presentació de candidatures eren les 18 hores i els tres candidats a eurodiputat se n'assabentaren a les 18.42. Tenien poc més d'una hora per enregistrar una candidatura alternativa, cosa que es va fer provisionalment amb els noms de Boye, Trías i Talegón. A la resolució, a partir de la suspensió decretada pel jutge Pablo Llarena contra l'exercici de càrrecs públics, s'argumentava que per a ser candidat i tenir dret de sufragi passiu calia ser resident a l'estat espanyol i que la «condició jurídica» dels tres candidats, declarats en rebel·lia, els convertia en inelegibles.

Val la pena aturar-nos en els 13 membres de la JEC: 8 són magistrats del TS, triats (per sorteig?) pel CGPJ, entre els quals el president ( Segundo Menéndez Pérez) i vicepresident de la junta ( Eduardo Calvo Rojas), i 5 són catedràtics en actiu de Dret o de Ciències polítiques i Sociologia, designats a proposta dels grups parlamentaris.

Els altres sis vocals designats pel CGPJ són Luciano Varela Castro, Luis Fernando de Castro Fernández, Maria del Pilar Teso Gamella, Francisco Javier de Mendoza Fernández, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo i Anna M. Ferrer Garcia. Quant als cinc catedràtics designats pel Congrés de Diputats (i, per tant, amb imparcialitt dubtosa), dos els va nomenar el PP - Carlos José Vidal Prado, catedràtic de Dret constitucional de la UNED, un home que ha treballat pel PP, i Lourdes Nieto López, catedràtica de Ciències polítiques també de la UNED, lligada a la FAES–, un el PSOE – Ángela Figueruelo, catedràtica de Dret constitucional de la Universitat de Salamanca (la que va dur Cifuentes a la picota)–, un Cs – Andrés Betancor, catedràtic de Dret administratiu de la Pompeu Fabra, el més bel·ligerant contra Catalunya (es queixà d'una aplicació del 155 massa flonja)– i un Units Podem – Inés Olaizola, catedràtica de Dret penal de la Universitat de Navarra (el secretari és Carlos Gutiérrez Vicén). No van estar d'acord amb l'exclusió, i van fer un vot particular, Menéndez, Calvo, Olaizola i Figueruelo.