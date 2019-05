L'expresident va caure en una estafa que li va impedir entrar al Canadà

El Canadà va suspendre a final d'abril l'autorització de viatge a l'expresident català Carles Puigdemont perquè no va rebre la informació addicional que li havia sol·licitat per finalitzar el tràmit, va revelar ahir el diari canadenc La Presse. Segons el diari, que va tenir accés als escrits judicials presentats per l'advocat de l'expresident, Puigdemont va pagar a l'empresa catalana Electronic Travel Service 93 dòlars canadencs, en comptes dels 7 dòlars que requereix el Govern d'Ottawa, per gestionar l'autorització electrònica de viatge que necessiten els ciutadans europeus que volen visitar el país. Després d'enviar la sol·licitud inicial per a la concessió de l'autorització electrònica de viatge a Puigdemont, aquesta empresa mai no va remetre a l'expresident català dues cartes en les quals les autoritats canadenques sol·licitaven dades addicionals per completar el procés. La Presse assegura que l'expresident català, fugit de la justícia espanyola, va rebre una comunicació d'Electronic Travel Service en la qual se li deia que la seva autorització de viatge havia estat «revocada». L'expresident va fer una nova petició per anar-hi del 10 al 14 de juny.