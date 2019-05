Els maltractaments psicològics seran motiu per impedir heredar a Catalunya

Les persones que hagin comès maltractaments psicològics contra els seus testadors estaran privades de cobrar l'herència a la que presumptament tenien dret, segons l'avantprojecte de llei que prepara el Departament de Justícia per actualitzar el Codi Civil de Catalunya.

Així ho va explicar la consellera de Justícia, Ester Capella, i el titular de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, al Casal de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), on van assenyalar que aquesta mesura busca «acabar amb la impunitat» dels abusadors.

«Sense respecte no hi pot haver herència», va sentenciar Capella, qui ha assegurat que «els agressors no tocaran ni un cèntim de la legítima», és a dir, la quarta part del patrimoni del difunt que, per llei, queda reservat als descendents o, per defecte, als progenitors.

Segons la consellera, aquesta modificació pretén posar fi a «l'ambigüitat» de la legislació actual, que contempla com a únic motiu per desheretar el «maltractament greu» cosa que - va dir- sovint «indueix a una interpretació equivocada» que no té en compte els maltractaments psicològics.



Insults, humiliacions i xantatges

«Els insults, les humiliacions, els crits, els xantatges i l'aïllament són inadmissibles i no es poden banalitzar», va alertar Capella abans de recalcar que aquest avantprojecte de llei, que per entrar en vigor haurà de ser aprovat abans pel Parlament, «equipara el maltractament físic al psicològic».