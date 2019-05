Torra declararà al TSJC el 15 de maig com a investigat per desobediència a la JEC

El president de la Generalitat, Quim Torra, va comunicar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la seva disponibilitat per declarar com a investigat per desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) el proper 15 de maig, en plena campanya electoral, després de ser consultat per la seva agenda de les setmanes vinents. Segons van apuntar fonts pròximes a la defensa del president català, Torra va proposar aquesta data per declarar com a investigat arran de la querella per desobediència que li va presentar la Fiscalia per desoir l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs d'edificis públics.

L'alt tribunal català, que entre altres diligències té previst prendre declaració a Torra en qualitat d'investigat, ha consultat de manera informal el president de la Generalitat per la disponibilitat de la seva agenda oficial, amb el propòsit d'acordar una data per al seu interrogatori. Torra va proposar fer-ho el sisè dia de la campanya de les eleccions municipals i europees del pròxim 26 de maig, una data que encara està pendent de ser acceptada pel jutge instructor i a la qual la Fiscalia podria posar objeccions. Els últims anys, el TSJC va evitar fixar declaracions de polítics investigats o dictar resolucions de rellevància que afectin partits durant els períodes de campanya electoral.

La querella que investiga el TSJC, interposada pel fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, acusa Torra de desatendre «reiteradament» les ordres de la Junta quan va mantenir simbologia «partidista» en edificis públics, fet que segons la seva opinió revesteix «especial gravetat quant incideix directament en el dret de participació política de la totalitat de la ciutadania».

La Fiscalia afegeix en la seva querella que el president català va desatendre «conscient i deliberadament» el requeriment «clar i exprés» emès per la Junta Electoral i va mantenir els elements que la Junta li demanava retirar, «encara que fos de manera encoberta i simbòlica».



Trobada amb el Rei

El Rei i el president de la Generalitat, Quim Torra, coincidiran divendres que ve, 10 de maig, en un dinar commemoratiu i una visita al Saló Internacional de l'Automòbil, ara anomenat Automobile Barcelona, amb motiu del centenari d'aquesta fira.