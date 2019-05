L'ANC aposta per una DUI si l'independentisme supera el 50% dels vots en unes eleccions al Parlament

L'Assembla Nacional Catalana (ANC) ha aprovat aquest diumenge per àmplia majoria el nou full de ruta de l'entitat, que aposta per la via unilateral si l'independentisme supera el 50% dels vots en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Més d'un miler de socis de l'entitat han validat la ponència original del full de ruta, sense esmenes, durant la VII Assemblea General Ordinària que s'ha fet a la Tarraco Arena Plaça. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha dit que han reafirmat el seu objectiu fundacional i que ho han fet "sense por i sense cedir als que ens voldrien agenollats i que voldrien que renunciéssim o dissimuléssim el nostre objectiu". Paluzie ha advertit que, amb una majoria independentista, no podran haver-hi "excuses" ni "dubtes".

L'organització aposta per reclamar la DUI en cas que les coalicions electorals "indubtablement independentistes" assoleixin més de la meitat dels vots en unes eleccions Parlament de Catalunya. L'Assemblea creu que és possible que després de les eleccions municipals i europees i de la finalització del judici de l'1-O es convoquin eleccions catalanes per la falta "d'estratègia comuna per assolir la independència".

L'entitat contempla que perquè l'escenari unilateral es desenvolupi amb èxit cal "alinear" el Govern, el Parlament, la resta d'institucions i la ciutadania mobilitzada. Amb tots els actors "alineats", es proposa que es revalidi la declaració d'independència al Parlament i publicar-la al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fer una proclamació solemne de la república catalana davant del món. A continuació es detalla que caldria abaixar la bandera espanyola del Palau de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, demanar el reconeixement internacional de la independència de Catalunya i constituir-se en estat.

La ponència de full de ruta també estableix que es publiquin els decrets de desenvolupament de la llei de transitorietat jurídica, deixar en llibertat els "presos polítics i organitzar el retorn dels exiliats". En darrer terme, el document constata que les institucions i, si cal, la societat civil hauran d'activar el "pla d'organització del territori d'una manera indefinida en compliment de la legislació vigent de l'estat constituït".

Paluzie defensa que amb més d'un 50% no hi ha lloc per "excuses" ni "dubtes"

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha defensat la DUI com a alternativa a un referèndum acordat, que ja van proposar el 2012. "El referèndum acordat depèn de l'altre i, si no l'acorda, què farem? Més frustració?", s'ha preguntat. Per aquest motiu, Paluzie ha posat en valor que la unilateralitat a l'octubre "no va fracassar" i que el referèndum unilateral d'autodeterminació "el vam fer i vam guanyar". "Si se supera el 50% de vots no hi ha excuses i no hi ha dubtes: fem la independència!", ha demanat.

Paluzie ha recordat que el full de ruta de l'Assemblea s'esmenta de forma recurrent en el judici al Suprem "com si fos la prova d'un delicte". "Avui els hem dit que no els ha servit de res", ha exclamat. Elisenda Paluzie ha advertit que aprovaran tants full de ruta per la independència "com sigui necessari fins a aconseguir-la". Davant els socis de l'entitat, Paluzie s'ha compromès a tornar a posar la independència "al centre" i a fer "campanyes amb arguments". En aquest sentit, ha dit que el 80% de catalans partidaris del dret a decidir són un volum "estèril" si tot aquest suport no es converteix "en un suport clar per la independència".

La presidenta de l'ANC ha cridat a no caure en els riscos que amaga la repressió, com ara deixar córrer el projecte d'independència i optar per l'immobilisme. "Quan estàs dempeus pares molt millor els cops", ha dit. Per aquest motiu, Elisenda Paluzie ha defensat que la independència "no només és possible, sinó que, a més, és més necessària que mai perquè ja hem vist com les gasten i com vulneren els drets". A més, s'ha mostrat convençuda que la votaran "amb vots i amb iniciativa" posant ells les fites. "Sempre que ho hem fet, hem guanyat, com amb el referèndum", ha afirmat. Paluzie ha tancat el seu discurs fent una crida a l'esperança: "Us necessitem determinats i ferms com ho vam estar l'1-O. Guanyarem!", ha tancat.