El Govern accepta la renúncia de Núria de Gispert a la Creu de Sant Jordi

El Govern de la Generalitat ha acceptat la renúncia de l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, a la Creu de Sant Jordi que ha fet pública aquest dilluns al vespre a través d'una carta oberta publicada a 'El Punt Avui'. De Gispert afrontava així la polèmica generada per haver retuitat una piulada en què es comparava porcs amb polítics com Inés Arrimadas o Enric Millo. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha confirmat a Twitter que l'executiu ha rebut la carta de De Gispert, i ha afirmat que el Govern "li agraeix la renúncia" en un gest que "l'honora i avala la seva trajectòria de compromís" amb les institucions de Catalunya.





Aquesta tarda hem rebut la carta de la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert.

El govern li agraeix la renúncia a la Creu de Sant Jordi, un gest que l'honora i avala la seva trajectòria de compromís amb les institucions de Catalunya. — Meritxell Budó?? (@meritxellbudo) May 6, 2019

Cal recordar queva fer la polèmica piulada dos dies després de ser proposada per a les, i tot i que havia demanat disculpes i havia esborrat el tuit, no havia aconseguit esmorteir del tot les veus que demanaven que se li retirés la distinció. Davant d'aquest fet, l'expresidenta del Parlament de Catalunya afirmava al text publicat a 'El Punt Avui' queha d'estar "allunyada" de tota polèmica i que per això havia decidit posar-la a disposició del Govern de Quim Torra.