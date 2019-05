Puigdemont, Comín i Ponsatí es poden presentar a les europees

El jutjat contenciós-administratiu número 2 de Madrid ha dictaminat aquest dilluns finalment que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí es poden presentar a les eleccions europees del pròxim 26 de maig. Una decisió marcada pel criteri expressat aquest diumenge pel Tribunal Suprem i per la línia argumental de la Fiscalia, que en el seus escrits de diumenge i de divendres, respectivament, donaven la raó a la defensa i asseguraven que el veto imposat per la Junta Electoral Central (JEC) vulnerava els drets fonamentals de tots tres. El jutjat deixa sense efecte ara aquella decisió de la Junta i estableix que els seus noms es podran inscriure a les paperetes de Lliures per Europa (Junts).

La decisió definitiva sobre el cas arriba després d'un periple que es va iniciar el passat dilluns, quan la Junta Electoral Central va decidir –sense unanimitat i amb el vot particular en contra del seu president, de la vicepresidenta i de dos vocals- donar la raó a un recurs que havien presentat PP i Cs i excloure Puigdemont, Comín i Ponsatí de les eleccions europees.

Ho feia primer sense exposar els motius de la seva decisió, i després adduint que Puigdemont, Comín i Ponsatí no són elegibles perquè no resideixen a l'Estat i, a més, no podrien recollir la seva credencial d'eurodiputats.

Tots tres van recórrer aleshores davant els jutjats del contenciós-administratiu de Madrid 2, 9 i 21, adduint que es vulneraven els seus drets al sufragi passiu, i divendres la Fiscalia va presentar un escrit on els donava la raó i criticava l'exclusió per part de la JEC.

El contenciós-administratiu de Madrid va provar aleshores de traslladar el cas al Tribunal Suprem, que es va reunir aquest diumenge i va emetre una resolució en dues direccions: retornava el cas al contenciós i establia, però, que tots tres s'haurien de poder presentar.

Finalment el contenciós ha hagut d'emetre aquest dilluns una resolució d'acord als criteris de la Fiscalia i del Tribunal Suprem favorable a que tots tres es puguin presentar a les llistes per Europa.

Ho han fet també en els termes que proposaven els advocats dels tres polítics exiliats, que reclamen que no només que reconegui a Puigdemont, Comín i Ponsatí el dret a "accedir als càrrecs públics en condicions d'igualtat", sinó també que anul·lés els acords de la Junta que els excloïen i que proclamaven la candidatura sense els seus noms.

A més, la defensa reclamava que es fes marxa enrere a les actuacions fins al moment anterior a l'acord de la JEC i que es publiqui al BOE la llista de Junts incloent-hi els noms de tots tres.