El responsable de la Brimo el 20-S diu que un Jordi Sànchez «altiu i prepotent» li va exigir que marxessin

L'inspector en cap responsable de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos el 20-S a Economia ha descrit una actitud "altiva i prepotent" de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, que li va dir que trucaria "al president i al conseller" perquè retirés les seves unitats d'allà. El responsable de la Brimo ha dit que Sànchez va fer una trucada i que li va traslladar que "en breu Trapero rebria una trucada i marxaríem".

El testimoni, demanat per la defensa de Joaquim Forn, ha admès que posteriorment Sànchez va canviar d'actitud. L'inspector en cap –ara intendent dels Mossos- ha assegurat que aquell dia no hauria pogut arribar a la porta d'Economia "ni amb el setè de cavalleria", que hi va haver llançaments "d'ampolles" i una "pluja de llaunes de cervesa", i ha afegit que va decidir no fer cap actuació fins a última hora de la nit perquè amb la concentració plena de gent hauria provocat una "allau".

El responsable de la Brimo el 20-S ha estat proposat per l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero. El seu testimoni ha estat favorable per a la defensa de l'exconseller, perquè reforça la seva tesi que Forn no va interferir en l'actuació dels Mossos, però ha deixat en mal paper el paper de medicació exercit per Sànchez. L'ara intendent ha deixat clar que ell va prendre les decisions de "com" portar a terme les ordres dels seus superiors.