El TS veu elegible Puigdemont però obliga a decidir el jutjat contenciós

El Tribunal Suprem va ordenar als jutjats del Contenciós Administratiu de Madrid que siguin ells els que resolguin de manera immediata si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pot concórrer a les eleccions europees, però alhora els va recordar que en l'afectat «no concorre causa d'inelegibilitat». El Suprem estén aquesta consideració als exconsellers Antoni Comín i Clara Ponsatí, també fugits de la Justícia com Puigdemont, i deixa clar que la competència per conèixer sobre els recursos d'aquests tres polítics contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC), que els va excloure de la llista de JxCat, correspon als tribunals del Contenciós Administratiu.

Segons l'acte del Suprem, tots tres poden anar a les llistes perquè la llei no inclou entre els motius per a no poder ser elegit el fet de trobar-se en rebel·lia. Per unanimitat, l'alt tribunal va ordenar als jutjats competents de Madrid que resolguin de manera immediata els recursos, «tenint en compte» que en cap dels tres concorre causa d'inelegibilitat.

En l'acte de la Secció Quarta, el Suprem deixa clar que no és competència seva dilucidar sobre el recurs que els tres afectats van presentar davant tres òrgans (el propi alt tribunal, els jutjats del Contenciós Administratiu i la JEC) en entendre que la regulació electoral espanyola era fosca i no respectava els estàndards europeus.

Lluny d'això, el Suprem assegura que «no hi ha absolutament cap raó per sostenir que la legislació electoral espanyola o la seva pràctica aplicable són fosques ni defectuoses», i insisteix que la competència per conèixer el recurs és del jutjat Contenciós Administratiu, tal com estableix la Llei Electoral i com es porta a terme de forma «inequívoca i constant».

I encara que torna la causa als jutjats ordinaris, que dissabte precisament la van remetre al Suprem, l'alt tribunal no vol limitar-se a això, conscient de les «molt especials circumstàncies en què ens trobem». D'aquesta manera, afirma que el sufragi passiu és un dret reconegut a la Constitució a tots els espanyols, per tant, també a Puigdemont, Comín i Ponsatí, fet pel qual «només es pot excloure del seu exercici aquells que es trobin incursos en causa d'inelegibilitat». Entre aquestes causes preveu la llei, «no hi ha la de trobar-se en rebel»lia, com es troben els recurrents», postil·la l'acta, que afegeix que «com a ciutadans espanyols tenen dret a presentar-se com a candidats a les properes eleccions al Parlament Europeu».

El president de la Generalitat, Quim Torra, va celebrar com una «victòria» que el Suprem hagi reconegut que Puigdemont és elegible, quelcom que creu que demostra que la decisió de la Junta Electoral de vetar la seva candidatura al capdavant de JxCAT a les europees era «aberrant».

Per part seva, Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, va celebrar que el Suprem hagi reconegut que l'expresident català pot presentar-se a les eleccions europees i va mostrar el seu convenciment que «també ens donaran la raó sobre la immunitat quan arribi el moment».