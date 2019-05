Arresten dues persones per la desaparició d'una dona a Cornellà

Els Mossos d'Esquadra han detingut almenys dues persones a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per la seva suposada relació amb la desaparició de Janet Jumillas, de 39 anys, el passat 13 de març en aquest municipi de barceloní.

Segons han informat a Efe fonts pròximes a la investigació, agents dels Mossos d'Esquadra han detingut mig matí un home a Cornellà i estan procedint a escorcollar el seu domicili, amb la presència de l'arrestat i de membres de la policia científica.

En l'escorcoll del domicili, agents de la unitat científica dels Mossos han rastrejat, entre altres estades, un pati de l'edifici, on han buscat a l'interior d'uns testos, a la recerca de pistes que els puguin ajudar a descobrir el parador de la dona.

Després d'aquesta primera detenció, els agents han arrestat un altre sospitós, en una operació que continua oberta, per la qual cosa no es descarta que hi hagi més implicats.

El primer dels detinguts és un conegut de la desapareguda, però que en principi no mantenia cap relació sentimental estable amb ella, segons les fonts.

El titular del jutjat d'instrucció número 4 de Cornellà ha decretat el secret de sumari en relació amb la desaparició de Jumillas, la família de la qual no té notícies d'ella des del passat 13 de març.

La Unitat Central de Desapareguts dels Mossos d'Esquadra va assumir les indagacions per la desaparició d'aquesta dona, després que durant els primers dies no es va descartar que s'intentés una fuga voluntària.

La dona, amb dos fills, es va desplaçar dimecres 13 de març a Cornellà per fer unes gestions en la delegació d'Hisenda i després ja no es va saber més d'ella.

Els Mossos van localitzar el seu cotxe dilluns 18 de març, aparcat correctament a la via pública en els voltants de la seu d'Hisenda a Cornellà, encara que no s'apreciava cap signe de criminalitat.

Els familiars de la dona han afirmat des del primer moment que no hauria abandonat mai voluntàriament els seus fills, ni tampoc no deixaria de contestar les trucades dels seus pares, que estan malalts, per la qual cosa estaven convençuts que darrere de la seva absència existeix un mòbil criminal.