El cap dels antiavalots dels Mossos el 20-D: «Sànchez va exigir que marxéssim»

El comandament dels antiavalots de Mossos el 20 de setembre del 2017 va relatar ahir que l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez li «va exigir» de manera «altiva i prepotent» que retirés els seus agents dels voltants de la Conselleria d'Economia i li va avisar que trucaria «el president i el conseller».

«Trapero està boig, ha perdut la xaveta. Treu la Brimo (els antiavalots) d'aquí». Això va ser el que li va dir Sànchez aquell dia en la primera comunicació que van mantenir, segons ha recordat l'intendent de Mossos en el judici del procés.

En la seva declaració, el testimoni de la defensa de l'exconseller Joaquim Forn va defensar l'actuació de la policia autonòmica aquell dia, però al mateix temps va criticar «l'altivesa» de Sànchez, que «va donar per fet» que li podia demanar que retirés els seus agents: «Em va dir que trucaria el president i el conseller i que em faria fora».

Ell, va recalcar, després de veure que parlava per telèfon i una vegada li va deixar clar que podia «trucar al papa de Roma», va tallar relacions amb Sànchez fins que poc després la seva actitud va canviar «de la nit al dia» i li va oferir «col·laboració» per «calmar els ànims» dels congregats mentre els agents intentaven arribar a l'edifici.

De fet, segons un altre comandament de Mossos, es va oferir a col·laborar en la sortida de la comitiva judicial, si bé la seva ajuda va ser rebutjada perquè aquesta era labor de la policia.

«Molt més col·laboradora» va ser l'actitud del líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, que també s'enfronta a 17 anys de presó, el qual va arribar a dir als concentrats «que érem la seva policia i no érem guàrdies civils», segons l'intendent dels Mossos.

Sí que va deixar clar aquest testimoni que aquell dia hi havia una «confusió total», amb un encreuament d'ordres sobre quan i a quants membres de la comitiva hauria de treure de la Conselleria, fins a «l'absurd» que li van dir que també havia de treure un gos de la Guàrdia Civil.

Encara que en general els testimonis van destacar el caràcter pacífic de la protesta, aquest comandament va dir que, quan els antiavalots van intentar passar pel cordó de voluntaris, van comprovar el «rebuig» dels concentrats, que els van escridassar i fins i tot van llançar una ampolla a un company, una cosa que va passar altres vegades.



El passadís no va ser efectiu

Un passadís que, segons el coordinador dels 300 voluntaris de l'ANC, va funcionar, però que, segons el parer del comandament dels Mossos, no va ser efectiu. L'intendent va lamentar que no poguessin treure la comitiva («Em va saber greu, no, fatal»), si bé va remarcar que mai no va pensar a demanar reforços, perquè «el risc que hagués causat a la ciutadania no es podia assumir». «Ni que hagués vingut el Setè de Cavalleria», va il·lustrar.

Tampoc no van poder accedir fins als cotxes de la Guàrdia Civil quan van saber que hi tenien armes, vigilats en qualsevol moment per un helicòpter dels Mossos i al voltant del qual els voluntaris van obrir el cordó, segons el seu coordinador, que va ressaltar la dificultat que això va comportar. Altres comandaments dels Mossos van desfilar pel Tribunal Suprem, com els comissaris Josep Gulliot, conseller del sindicat de comandaments, i Sergi Pla, cap de la regió policial i que durant anys va comandar els antiavalots.

També va declarar Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, que va lloar el pacifisme de les concentracions i a qui va deixar preocupat saber que els cotxes de la Guàrdia Civil el 20-S tenien armes dins: «Jo, que he fet la mili, dic: 'Això és una barbaritat (...) A qui ho hagi fet li caurà un paquet que es quedarà sol'».



Secretari general de CCOO

L'últim testimoni va ser el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, interrogat per Marina Roig, l'advocada de Cuixart, en una manifestació que va obligat el president del tribunal, Manuel Marchena, a tallar diverses vegades el declarant i la lletrada.

«Aquest senyor no pot venir al Tribunal Suprem a dissertar sobre el contingut dels manifestos de CCOO. La posició de CCOO és molt respectable, però no té cap interès per a nosaltres», va tancar.