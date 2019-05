La Fiscalia demana que el pederasta dels Maristes entri a presó per risc de reincidir

La Fiscalia va sol·licitar ahir a l'Audiència de Barcelona que decreti ja l'ingrés a la presó de Joaquín Benítez, l'exprofessor dels Maristes de Sants condemnat a 21 anys i nou mesos de presó per abusar sexualment de quatre alumnes, en considerar que existeix un alt risc de reincidència.

La secció 21 de l'Audiència havia convocat ahir una vista per decidir si enviava el pederasta confés a la presó, però, després de reunir-se al voltant de mitja hora, l'exdocent va continuar en llibertat provisional, règim en el qual es troba des de 2016.

Segons van informar fonts jurídiques, el més probable és que l'Audiència prengui la decisió avui després que la Fiscalia, les acusacions de les víctimes i l'exercida per l'Ajuntament de Barcelona hagin sol·licitat que Benítez ingressi a la presó com més aviat millor, una petició a la qual es va sumar també la Generalitat.



«Actua per impulsos»

El Ministeri Públic considera que existeix un gran risc que l'exprofessor, la sentència condemnatòria del qual encara no és ferma, reincideixi perquè «actua per impulsos», així com que eludeixi la Justícia a causa de l'elevada condemna a la qual s'enfronta i sobre la qual la seva defensa -va dir- presentarà recurs la setmana que ve.

Les acusacions consideren, a més, que el risc de fuga és alt perquè existeixen «reclamacions d'altres víctimes» pendents que s'iniciïn els tràmits judicials i que el condemnat no té «arrelament social» o «obligacions» que garanteixin la seva cooperació amb la Justícia.

Abans d'acabar la vista el tribunal va concedir l'última paraula a Benítez, qui va assenyalar que «no entén la pressa que tenen ara (les acusacions) perquè entri a presó» i va recordar que ja ha demanat perdó a les víctimes.

Per a les acusacions, aquesta actitud denota que l'exdocent està intentant «evitar» o «allargar» la seva entrada a la presó i han recalcat que Benítez podria fins i tot autolesionar-se o suïcidar-se per aconseguir-ho.

De la seva banda, i d'acord amb les mateixes fonts, els magistrats de l'Audiència han al·legat «problemes d'agenda» per evitar decidir ahir mateix sobre la qüestió, que «probablement» es dilucidarà demà.



Condemna de l'Audiència

A finals d'abril, l'Audiència el va condemnar a 21 anys i 9 mesos de presó per la seva conducta «perversa i odiosa» en abusar de quatre menors d'entre 12 i 14 anys durant 2006 i 2008, però va descartar que actués «protegit» pels Maristes en no tenir la «certesa» que la direcció del centre conegués les seves conductes.

El tribunal va donar per provat que els abusos de l'exprofessor d'educació física van incidir «de manera permanent» en la vida de les víctimes fins al punt de condicionar la seva personalitat, i també que el docent va aprofitar la seva «jerarquia» i superioritat, per la qual cosa el va inhabilitar durant 13 anys i 8 mesos.