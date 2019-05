El TSJC confirma que la UAB va vulnerar drets d'alumnes constitucionalistes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ratificar la sentència d'un jutjat contenciós administratiu que obligava a incloure Joves SCC-UAB al directori d'entitats de la universitat.

Al seu torn, el contenciós donava la raó a un recurs de l'entitat contra la decisió de la rectora de la UAB de no incloure'ls. La UAB va recórrer la sentència del contenciós davant del TSJC, que ara ha desestimat el recurs.

A més, el TSJC va ratificar els arguments del contenciós administratiu, segons els quals la decisió del rectorat de no incloure Joves SCC-UAB al directori d'entitats de la universitat va vulnerar els drets a la llibertat d'expressió i ideològica d'aquest col·lectiu.

Segons es pot llegir a la resolució del TSJC, els requisits d'admissió exigits a Joves SCC-UAB no tenen «cap suport normatiu» i serveixen per «excloure aquest col·lectiu per raó de les opinions o manifestacions expressades a les xarxes socials o els mitjans de comunicació».

Els magistrats del TSJC afegeixen que l'equip de govern de la UAB va demanar afegir a l'entrevista estàndard d'inscripció «un requisit més», com és el referit a la «manca de respecte institucional» i la «difusió d'informació falsa» sobre la universitat, i és «precisament» aquest requisit «afegit ex novo» el que «determina la denegació de la inscripció».

En aquest sentit, el tribunal considera que la «llibertat d'expressió» constitueix un dels «fonaments essencials» d'una societat democràtica, fet que inclou informacions o idees que «fereixin, ofenguin o importunin» perquè això és el que «requereix el pluralisme, la tolerància i l'esperit d'apertura» de qualsevol societat democràtica.

Així doncs, el tribunal coincideix amb el contenciós administratiu en el fet que la denegació de la inscripció basada «només» en les opinions de Joves SCC-UAB «vulnera» el seu dret a la llibertat d'expressió i a la llibertat ideològica. Cal recordar que el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona ja va obligar la UAB a inscriure aquesta entitat al directori de col·lectius de la universitat en una sentència del 17 de juliol de l'any passat.