Colau encén el Govern en acusar Buch d'abandonar la seguretat a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va desfermar la polèmica ahir en enviar una carta al conseller d'Interior, Miquel Buch, acusant-lo d'abandonar la seguretat ciutadana a la capital catalana i va insinuar «motius partidistes» per fer-ho. Colau va retreure a Buch que malgrat les demandes del consistori de comptar amb més recursos policials per abordar el creixement dels delictes, sobretot en zones de la ciutat com ara Ciutat Vella, i en un context «agreujat» per l'alerta antiterrorista, Interior no ha respost amb més efectius.

El director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, va respondre que és «radicalment fals» que la conselleria d'Interior desatengui la seguretat a Barcelona amb fins electoralistes. La conselleria d'Interior va desmentir «radicalment» les acusacions. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va exigir ahir a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que «no polititzi» el tema de la seguretat ni l'utilitzi com a «arma electoral».

Posteriorment, Colau va matisar que la crítica que va fer anava dirigida al conseller d'Interior, Miquel Buch, i no als Mossos d'Esquadra.