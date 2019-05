Condemnat a 70 anys "el violador de Martorell" per reincidir en un permís

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 70 anys de presó Tomás Pardo, conegut com el "violador de Martorell", per agredir sexualment i intentar matar a ganivetades una dona a Castellbisbal (Vallès Occidental) el 2016, durant un permís penitenciari quan complia condemna per un atac similar del 2002.

En la seva sentència, la secció setena de l'Audiència de Barcelona condemna Pardo, qui va admetre íntegrament els fets dels quals estava acusat, a la pena que sol·licitava la Fiscalia pels delictes d'assassinat en grau de temptativa, agressió sexual i robatori amb intimidació, i a indemnitzar a la víctima amb 1,1 milió d'euros.

Durant el judici, el mateix violador va acceptar la responsabilitat civil d'1,1 milió que li reclamava l'acusació particular, encara que l'Audiència reconeix que l'acusat manca que béns o ingressos per fer front a aquest pagament, per la qual cosa la dona només podrà ser indemnitzada si prospera la demanda contenciosa que ha presentat contra la Generalitat pel permís que va concedir al seu agressor.

Tomás Pardo va segrestar, va violar i va intentar matar a ganivetades la víctima, l'últim dels tres dies del permís penitenciari que la Generalitat li va concedir a l'octubre del 2016 quan complia condemna per un atac similar perpetrat el 2002, un succés que va reobrir el debat sobre la rehabilitació dels agressors sexuals reincidents.

De fet, el Departament de Justícia va concedir el permís a Pardo - que el jutjat de vigilància penitenciària va revocar en tres ocasions fins que l'Audiència li va donar llum verda - per haver superat amb èxit el tractament de rehabilitació d'agressors sexuals que va seguir a la presó i sense que les sortides puntuals prèvies que se li van autoritzar haguessin resultat problemàtiques.

La sentència, que no és ferma, fixa en 30 anys el temps màxim que Pardo estarà a la presó per complir la condemna per aquesta violació i li prohibeix acostar-se a la víctima durant un període de 95 anys.

Segons l'Audiència, Pardo, que va ser detingut el 31 d'octubre del 2016 arran d'una trucada d'emergència que va aconseguir enviar la víctima després de quedar malferida, va abordar la dona, a punta de navalla, el matí del 29 d'octubre del 2016 quan acabava d'introduir-se en un vehicle a Igualada (Anoia).

El processat va obligar la dona a conduir 53 quilòmetres fins a arribar a una zona boscosa de Castellbisbal (Vallès Occidental), on la va violar repetidament i li va fer lliurar-li les claus del seu cotxe i facilitar-li el número PIN de la seva targeta bancària, amb el qual un nebot seu va extreure després 1.000 euros.

Posteriorment, la va portar fins a un barranc al costat del Torrent Bo, on després d'apunyalar-la fins a set ocasions, amb la finalitat d'acabar amb la seva vida, la va llançar al buit des d'una altura de cinc metres i la va tapar amb branques i amb terra per evitar que el seu cadàver fos trobat.

El judici per aquest atac es va celebrar a porta tancada, a petició de la víctima, com a mesura per a "protegir la seva intimitat".