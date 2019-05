L'abusador dels Maristes continuarà en llibertat malgrat la condemna

L'Audiència de Barcelona va acordar mantenir en llibertat provisional l'exprofessor de l'escola Maristes de Barcelona Joaquín Benítez, mentre no sigui ferma la sentència que el va condemnar a 21 anys i nou mesos de presó per abusar sexualment de quatre alumnes.

En un acte, la secció 21a de l'Audiència de Barcelona desestima la petició de la Fiscalia i de les acusacions del cas perquè s'enviï a la presó el pederasta confés, en entendre que Benítez ha complert fins ara sense incidències les mesures cautelars que se li van imposar, per la qual cosa correspon mantenir-lo en llibertat provisional.

La sala considera que l'ingrés a la presó de Benítez no és necessari atès que han resultat «eficaces» les mesures cautelars que se li van imposar al febrer del 2016, quan va comparèixer com a investigat davant del jutge instructor: compareixences periòdiques en la comissaria i prohibició de sortir d'Espanya i de tractar amb menors, incloses les víctimes.

Després de recordar que la presó no pot convertir-se en una «execució provisional» de la condemna perquè seria contrari a la llei, l'Audiència raona que Benítez ha complert «escrupolosament» les mesures cautelars imposades durant els tres anys d'instrucció del cas i ha comparegut davant la justícia «totes les vegades que ha estat cridat», malgrat que era «previsible» que acabés condemnat a penes de presó. A més, segons el tribunal, el processat va manifestar en la vista celebrada ahir per decidir sobre el seu ingrés a la presó que «presta ajuda al seu germà, que té una minusvalidesa, i no té connexions amb altres països», arguments que van ser esgrimits per la seva defensa per descartar el risc de fuga del condemnat.

Per a l'Audiència de Barcelona, una vegada dictada la sentència, «decau pel seu propi pes el risc de destrucció o ocultació de proves», i en la vista celebrada ahir «no s'ha posat de manifest» cap fet que aboni la hipòtesi que pugui tornar a delinquir. «En aquest cas, la comissió de fets de més de deu anys, que són aquells pels quals ha estat condemnat, o d'altres més antics, no permet per si fer una projecció de futur si no es recolza en alguna dada actual, tal com la relació amb altres subjectes susceptibles de convertir-se en víctima per raó de treball o d'un altre tipus, altres denúncies, etc», afegeix l'acte.



«És un gerro d'aigua freda»

El pare que va destapar el cas Maristes, Manuel Barbero, va lamentar la decisió de l'Audiència de Barcelona de mantenir en llibertat provisional l'exprofessor Joaquín Benítez: «És un gerro d'aigua freda». «Joaquín Benítez és un perill per a la societat i per als menors», va assegurar Barbero. A més, considera que «hi ha risc de fugida» i va recordar que «hi ha hagut reiteració delictiva», ja que, segons Barbero, a l'estiu del 2016, en plena fase d'instrucció, Joaquín Benítez «va tenir un episodi amb un menor a la població de Terrades», encara que la família no va voler presentar denúncia. Per la seva banda, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va respectar la decisió: «Rebuig màxim als fets, però cal respectar la decisió de l'Audiència, encara que ens costi d'entendre», va dir la consellera.