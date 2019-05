El líder del PSC, Miquel Iceta, serà el nou president del Senat

El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha sorprès triant Miquel Iceta per presidir el Senat, cambra en què ha aconseguit la majoria absoluta després de les eleccions generals del passat 28 d'abril. D'aquesta manera, Sánchez aposta per situar un perfil catalanista, defensor de l'indult als presos i de la negociació política amb l'independentisme al capdavant de la institució que té la capacitat d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

Iceta no és senador, però pot aconseguir l'escó per designació del Parlament de Catalunya en substitució de l'expresident de la Generalitat José Montilla.

Les mateixes fonts han explicat que la proposta la va fer aquest dimarts el president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que va plantejar la idea al primer secretari del PSC. Iceta substituirà el popular Pío García-Escudero el proper 21 de maig en la sessió constitutiva del Senat de la nova legislatura.

Abans, Iceta ha de ser designat pel Parlament. José Montilla ha de presentar la seva renúncia a l'escó, la qual cosa podria passar aquest mateix dimecres segons aquestes fonts, i es posaran després en marxa els mecanismes al legislatiu català per triar en un ple el substitut, la qual cosa pot resoldre's en uns quants dies.

Montilla va arribar al Senat el 2011 i ha estat escó fins aquest dimecres, sempre per designació del Parlament. El polític català ha passat d'encapçalar un important grup parlamentari com era l'Entesa Catalana de Progrés, que va conformar juntament amb ERC, a ser l'únic representant del PSC a la cambra alta.

Del Senat dle 155 a tenir un president català

El Senat ha estat protagonista en aquesta legislatura per haver aprovat per primera vegada l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i passarà en unes setmanes a estar presidit per un polític poc inclinat a aquestes mesures d'intervenció. El senador que li cedeix l'escó, José Montilla, va decidir precisament absentar-se del ple que va aprovar aquestes mesures amb el suport del PSOE per no trencar la disciplina de vot del seu partit.

Iceta simbolitza, dins del socialisme, la figura més conciliadora amb l'independentisme català. Fins als dies previs al referèndum de l'1 d'octubre, va defensar una negociació per trobar una via intermèdia que evités l'aplicació del 155 a Catalunya. "Ni DUI (Declaració Unilateral d'Independència) ni 155", no es cansava de repetir.

Fins i tot en plena campanya de les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017, va defensar la possibilitat d'indultar els presos del procés si fossin condemnats, una posició que va perjudicar les expectatives electorals del PSC, segons van reconèixer a posteriori els dirigents de la cúpula del PSOE.

Aquesta posició sempre conciliadora, que Iceta porta en el seu ADN, segons afirmen els que el coneixen bé, el porta a cometre aquest tipus d'indiscrecions en el moment més inoportú, com va passar en una entrevista que va concedir al diari basc 'Berria' en la qual, en plena precampanya de les generals, va reflexionar en veu alta i va dir que "si el 65 per cent dels catalans vol la independència, la democràcia haurà de trobar un mecanisme per canalitzar-ho".

Malgrat aquests errors, Sánchez, que sempre ha demostrat tenir molt bona sintonia amb l'actual líder del PSC, ha apostat precisament pel perfil dialogant i catalanista d'Iceta per presidir la cambra alta.