Marchena als testimonis que lamenten haver de contestar a Vox: "Tot el que passa aquí és per imperatiu legal"

El president del tribunal de l'1-O, Manuel Marchena, ha respost a dos testimonis que, tot i no posar objeccions, sí han volgut remarcar que contestaven a l'acusació popular de Vox perquè la llei els obliga. "Tot el que es fa aquí és per imperatiu legal, té el deure de declarar, tots estem aquí per imperatiu legal, però si ho vol subratllar fa molt bé de fer-ho", ha dit a Joan Torres, un votant d'Anglesola (Urgell). Una fórmula similar ha usat per valorar la mateixa afirmació que ha fet Isabel Castell, de la Sènia (Montsià), a qui ha recordat que ella "tot" el que passava a la sala era "per imperatiu legal". Un altre testimoni, Alfons Barceló, ha mostrat el rebuig a "l'extrema dreta feixista" i Marchena també li ha recordat l'obligació de declarar. A més, en el cas de Torres, havia presentat un escrit per poder declarar en català però Marchena li ha remarcat que els testimonis no tenen aquest dret "per més respecte que tinguem a la llengua catalana". "En aquest judici està tot reglat, també l'idioma", ha afegit el magistrat.

A banda dels dos testimonis que han expressat que responien a Vox per "imperatiu legal", n'hi ha hagut un tercer que també ha fet una objecció a haver-los de contestar. "Vull mostrar un rebuig absolut a les idees de l'extrema dreta feixista de Vox, però respondré", ha manifestat Alfons Barceló, d'Alforja (Baix Camp). El jutge li ha dit que té l'obligació de respondre i ell ha reconegut que, tot i l'objecció, tenia intenció de fer-ho. "Doncs faci-ho si us plau", li ha dit Marchena.

Marchena ha estat més explícit en el cas d'Isabel Castell, que ha promès ser "una testimoni veraç i imparcial" i que és regidora a la Sènia. "Està asseguda aquí per imperatiu legal, ha respost a la lletrada que l'ha proposat per imperatiu legal, també a les preguntes del fiscal i l'advocacia de l'Estat i ara té l'imperatiu legal de respondre l'acusació popular; si el vol subratllar el subratlla però tot el que ha passat aquest matí és per imperatiu legal", ha declarat el president del tribunal.



"No està aquí per fer discursos sobre el sistema processal espanyol"

A la tarda, s'ha reproduït la situació i Marchena ha tallat el testimoni encara de manera més dura. Un dels testimonis, Josep Marimon de Vilanova del Vallès, ha començat a objectar haver de respondre. "Per qüestions morals...", ha dit, però el magistrat l'ha tallat. "En condició de testimoni no pot fer cap discurs sobre el que li sembla a vostè el sistema processal penal espanyol, que permet l'acció popular exercida per un partit, prescindeixi de comentaris i faci'm cas", ha advertit Marchena, mentre el testimoni intentava prendre de nou la paraula.



Marchena frena una pregunta del fiscal

El president del tribunal també ha intervingut quan ha vist que el fiscal Jaime Moreno preguntava a un votant de Vic, Jordi Vidal, si "va votar per la independència". "No pot preguntar al testimoni què va votar, formuli una altra pregunta", l'ha tallat el president.