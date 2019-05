Porten a Fiscalia l'amenaça de segrest a Puigdemont, contra l'opinió dels lletrats

La Mesa del Parlament va acordar ahir traslladar a la Fiscalia l'amenaça de segrest a Carles Puigdemont que l'expresident de la Generalitat va denunciar davant l'òrgan rector de la Cambra, malgrat que els lletrats s'hi van oposar, han explicat fonts parlamentàries. En la reunió d'ahir, la Mesa va aprovar portar aquesta qüestió a la Fiscalia, amb els vots favorables de JxCat i ERC, mentre que Cs i el PSC-Units hi van votar en contra. Puigdemont va enviar una carta al Parlament el 9 d'abril que demanava empara legal a la Cambra per una amenaça de segrest contra ell: «Dies enrere va transcendir, a través dels mitjans de comunicació, que un empresari, de nom Gerard Bellalta, ofereix la quantitat de 100.000 euros com a recompensa per segrestar-me», assenyalava la missiva. «Com a membre que soc del Parlament de Catalunya, demano empara a la Mesa», va exposar Puigdemont, i la Mesa va acordar demanar un informe als lletrats. En aquell informe, els lletrats del Parlament van concloure que el reglament de la Cambra no preveu cap empara jurídica per a casos judicials personals com una amenaça de segrest.