Arrimadas avisa Torra: «Es comença desobeint els tribunals i s'acaba fugat»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, es va acomiadar del president català, Quim Torra, advertint-lo que «es comença desobeint els tribunals i s'acaba fugat de la justícia». En la seva última sessió de control al president de la Generalitat abans que prengui possessió de l'escó al Congrés que va obtenir a les eleccions generals del passat 28 d'abril, Arrimadas va carregar contra Torra, que la setmana vinent complirà el seu primer any al capdavant del Govern.

«No pot fer balanç perquè no ha fet res. Vostè és el president del llaç, que li funciona com una bena als ulls, perquè no vol veure més de la meitat dels catalans que no volem la separació», va denunciar Arrimadas, que va acusar Torra de no voler veure tampoc «el mal que ha fet a la nostra societat aquest procés» ni «els problemes socials dels catalans».

En canvi, segons la dirigent de Cs, el Govern sí que ha col·locat «els seus amiguets amb un gran sou», ha aclamat «la violència dels CDRs» i ha concedit inicialment la Creu de Sant Jordi a l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert malgrat ser «una senyora coneguda per la seva xenofòbia i reprovada per aquest mateix Parlament».

A més, va dir, el Govern «ha desobeït els tribunals». «Jo només li dic una cosa, senyor Torra: es comença desobeint els tribunals i s'acaba fugat de la justícia. No sé si vostè aspira a ser el company de pis de Puigdemont en aquesta casa dels fugats de Waterloo», va assegurar.

Per a Arrimadas, Torra és «un president imputat per desobediència, tutelat per un fugat», fet pel qual hauria de «treure's la bena groga dels ulls». També li va advertir que no han de confondre «Catalunya amb l'independentisme» ni, «sobretot», Pedro Sánchez amb Espanya, perquè «Sánchez és un president elegit, però per descomptat no està a l'altura del gran país que és Espanya».

Per part seva, el president de la Generalitat va convidar l'encara líder de Cs al Parlament de Catalunya a visitar-lo al Palau de la Generalitat abans que deixi el Parlament després d'haver estat elegida diputada al Congrés. «Aprofiti aquests dies que li queden. Faci política. Vingui a parlar amb mi. Només hi ha un rètol a la Generalitat que diu 'Llibertat d'expressió i opinió'. Espero que aquest el pugui passar», va destacar a la sessió de control al Parlament. Amb ironia, també va instar Arrimadas a aprofitar el faristol del Congrés per parlar dels problemes de Catalunya.