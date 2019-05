La fiscalia s'oposa a deixar en llibertat Junqueras, Sànchez, Rull, Turull i Romeva

La Fiscalia del Tribunal Suprem s'ha oposat a deixar en llibertat els parlamentaris electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Tull, Josep Rull (Congrés) i Raül Romeva (Senat) i tampoc considera que el Suprem hagi de demanar autorització a les cambres (suplicatori) per continuar amb el procediment judicial contra ells.

En l'escrit argumenta que aquest permís s'ha d'usar per "iniciar procediments" contra electes i no per quan un judici està en marxa. A fiscalia no es pronuncia sobre si el 21 de maig han de sortir de la presó per anar presencialment a les sessions constitutives de les cambres per prendre possessió de l'escó. Fonts fiscals apunten que en l'escrit de defensa no es demanava explícitament i que aquest permís el podria donar directament la sala. El ministeri públic considera que amb el judici "a prop d'acabar" s'han de "reforçar" les mesures per garantir que s'acaba i que això passa per mantenir-los empresonats.