La Generalitat nomena una secretària per a l'oficina de Waterloo

La Generalitat de Catalunya ha nomenat Glòria Sala com a secretària de l'Oficina de l'expresident Carles Puigdemont, segons va publicar el DOGC el passat 3 de maig. Les funcions que s'hi espeficiquen són «ajudar l'Oficina de l'Expresident en el desenvolupament de les seves funcions, executar les tasques que es derivin del seu funcionament, col·laborar i donar suport en l'organització de l'agenda, els actes i les visites de l'expresident de la Generalitat i del responsable de l'Oficina, i qualsevol tasca anàloga que el seu superior li pugui encarregar».

La retribució per aquest lloc de feina és la d'un funcionari del grup C, nivell de destinació 22, que correspon a 26.802,08 euros, amb la suma d'un complement específic de 9.996,48? euros anuals per la jornada i horari de dedicació especial.

Puigdemont compta a Waterloo amb un gabinet propi a compte de l'erari públic de la Generalitat. Des de fa uns mesos la seva oficina compta amb tres treballadors: Josep Lluís Alay (101.074 euros anuals), responsable d'oficina; Joan Maria Piqué (76.436 euros a l'any), coordinador internacional de comunicació; i Jordi Finestres (45.000 euros), tècnic de premsa de l'oficina de l'expresident. Els sous d'aquests tres càrrecs sumen un total de 222.510 euros anuals. A aquesta quantitat cal sumar des d'ara els 26.800 euros que cobrarà Glòria Sala.

L'expresident podrà presentar-se finalment a les eleccions europees del 26 de maig amb Lliures per Europa. En aquesta mateixa candidatura l'acompanyaran els també exconsellers del Govern Toni Comín i Clara Ponsatí. Aconseguir un escó al Parlament Europeu dona dret a una retribució de 8.758 euros al mes, uns 6.500 euros nets depenent de la retenció.