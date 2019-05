De Gispert deixa en suspens "durant un temps llarg" el compte de Twitter

Núria De Gispert ha anunciat a través de Twitter que deixa en suspens "durant un temps llarg" el seu compte a la popular xarxa social, després de la polèmica que li ha costat la Creu de Sant Jordi. Cal recordar que l'expresidenta del Parlament va repiular un tuit en què es comparava els polítics de Cs i PP que marxen de les institucions catalanes a altres espanyoles o europees amb exportacions porcines. Aquesta repiulada li va costar nombroses crítiques dels líders dels partits esmentats, que van exigir que no se li atorgués la Creu de Sant Jordi per a la qual havia estat nomenada tot just uns dies abans. Finalment va ser la mateixa De Gispert la que va renunciar a la distinció, i el Govern va acceptar la renúncia.





Durant un temps llarg deixo en suspens el meu compte a twiter. ?? — Núria de Gispert. (@nuriadgc) May 9, 2019

"Agraeixo de tot cor el suport, l'escalf i els ànims que he rebut aquests darrers dies de tantes persones, moltes d'elles desconegudes, i que reforcen la meva convicció que som un gran poble. Durant un temps llarg deixo en suspens el meu compte a twitter", ha escrit De Gispert.Aquesta piulada ha estat repiulada 389 vegades i ha recollit fins al moment 698 comentaris, la majoria dels quals de suport a l'expresidenta del Parlament.Text