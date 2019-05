Un policia jubilat acusa la Guàrdia Civil "d'agredir" votants durant l'1-O

Un policia nacional jubilat present l'1-O a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, Nemesio Fuentes, ha explicat aquest dijous al Tribunal Suprem que la Guàrdia Civil va començar a "agredir" votants sense interlocutar prèviament amb ningú. "En cap moment cap guàrdia civil es va dirigir a ningú per veure si hi havia una solució o es podia entrar d'alguna manera", ha lamentat. Fuentes, que ha declarat amb un llaç groc a la solapa, ha dit a la fiscalia que sabia que hi havia una ordre del TSJC per impedir el referèndum, però que aquesta també incloïa que la jornada "es desenvolupés de forma pacífica". El testimoni ha explicat que estava al costat d'un votant que va llençar una cadira a un guàrdia civil quan entrava per la porta a l'escola, però que la seva percepció és que l'agent va caure quan va trepitjar els vidres que ell mateix va trencar i que la cadira no el va arribar a colpejar.

L'agent de la Policia Nacional jubilat ha explicat que va arribar al col·legi cap a dos quarts de sis del matí i que va formar part d'una mesa perquè es va presentar "voluntari". El fiscal ha preguntat qui el va designar i ha resposta que ho va fer "ell mateix", fet que ha provocat somriures i que la funcionària de la sala ha avisat el públic que si no paraven la desallotjaria.

Al llarg del matí, ja hi va haver "nerviosisme" per les imatges d'actuacions policials i ha explicat que la Guàrdia Civil va arribar cap a tres quarts de dues del migdia. "Els vaig veure arribar, en cap moment no van dir ni una paraula, absolutament res", ha dit, "van començar a colpejar a tots els que hi havia per la part exterior del col·legi".

Segons ha relatat, els agents "van agredir a la gent per poder entrar a la porta", entre els quals els seus tres fills que estaven allí, dos dels quals van patir "lesions". El policia jubilat hi va veure des del vidre dins del col·legi. "Va arribar un guàrdia civil amb una maça i va començar a colpejar la porta, però si hagués preguntat se li hauria dit que la porta s'obria cap a fora i no cap a dins, i que no estava tancada amb clau", ha afegit. Fuentes ha afegit que es podria haver evitat "només que haguessin dit que portaven una ordre judicial".

Fuentes també ha explicat que estava just al costat d'un ciutadà que va llençar una cadira a un agent que estava entrant per la porta. Tot i això, ha dit que la seva percepció va ser que la cadira no va arribar a colpejar el guàrdia civil, sinó que "possiblement va trepitjar els vidres que havia trencat i va caure per aquesta acció".

A banda d'aquest moment, ha assegurat que no va veure que ciutadans agredissin cap policia. De fet, creu que "possiblement" el número d'agents superava el de les persones concentrades, que estaven amb les "mans aixecades". Sí que ha admès que es van cridar insults com "fill de puta" i "cabró", tot i que ha negat cap amenaça de mort.

El policia jubilat ha dit a la fiscalia que no va veure que dos mossos d'esquadra s'interposessin a la Guàrdia Civil a la seva arribada, i que alguns bombers van arribar a la zona un cop els membres de la Benemèrita ja sortien del centre amb les urnes.