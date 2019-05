Els presos electes demanen al Suprem que els deixi en llibertat

Els advocats Jordi Pina i Andreu van den Eynde van presentar ahir dos escrits davant del Tribunal Suprem per demanar que deixi en llibertat Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. Sol·licita l'excarceració no només per al 21 de maig per poder prendre possessió del càrrec a la sessió constitutiva al Congrés i al Senat (en cas de Romeva) sinó també per exercir les funcions del càrrec.

Els lletrats han esperat a fer la peició un cop han tingut les acreditacions de la Junta Electoral conforme són càrrecs electes, un tràmit que, necessàriament i per llei, s'ha de fer de manera presencial davant del plenari. En el cas de Sànchez, Rull i Turull, l'escrit sí que apunta que en tot cas se'ls pot sotmetre a «mesures menys greus» per garantir que continuen anant al judici, com la retirada del passaport o posar tot el seu patrimoni com a fiança.

Als escrits, també recorden al tribunal que ha de demanar l'autorització a les cambres espanyoles (conegut com a suplicatori) per continuar amb el procés judicial contra diputats aforats, com regula la Constitució i la Llei d'enjudiciament criminal. Tot i apuntar que els tràmits poden incidir en la continuïtat del judici, no demanen obertament al tribunal que suspengui les sessions fins que obtingui aquest suplicatori. És la segona vegada que sol·liciten la llibertat un cop iniciat el judici. La primera va ser quan es van presentar a les eleccions del 28-A.