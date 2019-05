Troben indicis que la dona de Cornellà és morta

Els Mossos d'Esquadra van trobar ahir a l'habitatge a Cornellà de Llobregat d'un dels dos detinguts per la desaparició de Janet Jumillas indicis que la dona hauria mort de forma violenta, cosa que el converteix en el principal sospitós de la seva mort.

Segons van informar fonts pròximes al cas, els agents de la policia catalana que dimarts van registrar l'habitatge d'un dels dos detinguts van detectar elements que corroborarien la seva hipòtesi que la dona, de 39 anys i desapareguda el passat 13 de març, va morir de forma violenta. Per aquest motiu, a l'espera que en les pròximes hores els investigadors avancin amb les seves indagacions, el més probable, segons les fonts, és que el principal sospitós passi avui a disposició judicial acusat d'un delicte d'assassinat.

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí un home a Cornellà, de nom Aitor i nacionalitat espanyola, que últimament es relacionava amb Janet Jumillas, veïna de Viladecans.

En l'escorcoll de l'habitatge d'Aitor a Cornellà, els agents van trobar indicis biològics que apuntalen la hipòtesi dels investigadors que la dona va ser víctima d'un crim, per això ara intenten localitzar el cadàver.

Segons les fonts, el pis del principal sospitós és ara un escenari important per poder avançar en la investigació d'aquest cas, en el qual el titular del Jutjat d'Instrucció número 4 de Cornellà manté el secret de les actuacions. Sobre el segon arrestat, els Mossos estan intentant determinar el seu grau de participació, segons les fonts.

Després que la família denunciés el 13 de març que Janet Jumillas havia desaparegut, l'àrea central de Persones Desaparegudes de la Divisió d'Investigació Criminal va assumir la investigació després de descartar que fos una fuga voluntària. Des d'un principi, segons les fonts, els especialistes dels Mossos van treballar amb la hipòtesi que la desaparició de la dona va ser forçosa i que podria estar morta.

La dona es va desplaçar dimecres 13 de març a Cornellà per fer unes gestions en la delegació d'Hisenda, i després ja no es va saber res més d'ella. Els Mossos van localitzar el seu cotxe dilluns 18 de març, aparcat correctament a la via pública als voltants de la seu d'Hisenda a Cornellà, encara que no s'apreciava cap signe de criminalitat.