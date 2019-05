Diversos votants de l'1-O alimenten el misteri de l'arribada de les urnes

Votants de l'1-O van destacar al tribunal del procés que el punt d'inflexió d'aquella jornada va ser la sobtada aparició de les urnes, que ningú no ha sabut explicar d'on van sortir, més enllà que «una persona disfressada», «nois» o «senyors» baixessin dels cotxes i les lliuressin als veïns.

Un assumpte, el de les urnes, que porta repetint-se tota aquesta setmana, en la qual els votants també han destacat que aquell dia va ser una jornada espontània en què en realitat res no estava organitzat. Per això, ells van prendre la iniciativa, alguns es van designar a si mateixos voluntaris, altres van aportar ordinadors i tauletes per facilitar la identificació de votants i fins i tot hi va haver qui es van emportar tot el material electoral a casa d'un veí per fer el recompte. Però el que passa amb les urnes és diferent. En aquests últims dies, cap votant ha pogut explicar l'origen de les urnes.