Un pastís amb cirereta

En el macrojudici, ahir dijous 9-V, es repetiren testimonis com el dia anterior. Ja havia quedat clar que els ME, si podien, tancaven col·legis. ( Carme Barbé, ahir, explicà com els ME, recolzats per 5 furgonetes dels ARRO, i emprant la mediació -cosa desconeguda per les FCSE-, s'endugueren les urnes del col·legi de Seva). Ara bé, davant dels centres amb gent disposada pacíficament a obstaculitzar la requisa, els ME preferien desistir. Complien així l'ordre de la magistrada del TSJC (no alterar «la convivència ciutadana»). Alguns testimonis, com Antoni Altaió, recordaren explícitament aquesta ordre. Els fiscals mastegaven sorra. Tornà a quedar en evidència que, malgrat tractar-se d'un «dispositiu conjunt» per a l'1-O, ni PN ni GC acudiren als centres de cap dels testimonis triats per l'advocat Pina. Ahir el pastís de les FCSE l'1-O, descoordinades per Pérez de los Cobos, no podia quedar més palès. Els violents foren ells. No hi va haver ni un àtom d'agressivitat on no van intervenir (ña tesi de Marchena de la «violència ambiental» també se n'anava en orris). Les acusacions furgaven on sols trobaven pedra. Hi havia persones de l'administració del Govern català a les meses de votació? Els sortia el tret per la culata. Es ciutadans, autoorganitzats, portaven als centres de votació allargadors i connexions elèctrics. No hi havia cap llista censal. Quan el sistema queia, s'apuntaven els DNIs dels votants a mà i, després, quan funcionava, s'introduïen de nou, com explicà Xavier Figuerola, enginyer industrial, que va anar a casa d'un veí a fer-ho i explicità que, si hi havia errades o algú havia votat dues vegades, el sistema ho rebutjava perquè no admetia duplicitats. Qui parlà de frau?

Però, ahir, la cirereta del pastís la va posar el darrer testimoni, Nemesio Fuentes, policia nacional jubilat, que votà a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada (Bages). Hi anà a les 5 del matí per ajudar i constituir meses electorals, però a 3/4 de dues la GC interrompé de mala manera, sense mediar ni mostrar cap ordre judicial, pegant la gent que era al patí (hi tenia muller i tres fills, dos dels quals resultaren lesionats), destrossant-ho tot i esbotzant la porta, fins que se'n van endur les urnes. Qui eren els violents?