Sánchez avisa els independentistes que el veto a Iceta és «un mal començament»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va instar ahir els grups independentistes al Parlament de Catalunya a què no vetin la designació del líder del PSC, Miquel Iceta, com a senador perquè pugui presidir la Cambra Alta.

«Vetar una persona que sempre ha defensat el diàleg, que sempre ha defensat la convivència, ha estès ponts i que ha parlat amb tots dins els marges de la Constitució em sembla que és un mal començament», va dir Sánchez en declaracions als periodistes en arribar a la cimera informal de la UE a la ciutat romanesa de Sibiu.

Sánchez va proposar al primer secretari del PSC perquè presideixi el Senat, i perquè això sigui possible Iceta ha de ser designat senador autonòmic pel Parlament de Catalunya, de majoria nacionalista.

Però JxCat, ERC i la CUP van forçar dimecres que la designació d'Iceta no segueixi el procediment d'urgència, per la qual cosa s'haurà de votar en un ple específic, que la Junta de Portaveus del Parlament va fixar per dijous 16 de maig.

En les seves declaracions, Sánchez va indicar ahir que «els espanyols han parlat i els catalans han parlat» en les passades eleccions i van apostar per forces polítiques, singularment pel PSOE, «que està defensant el diàleg» i «acabar amb la confrontació, la polarització i la crispació».

Va considerar que les forces polítiques espanyoles han d'escoltar allò que han dit els electors però també ha enviat un missatge als independentistes, en reclamar-los que no impedeixin la designació d'Iceta com a senador.

De la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va avisar ahir a l'independentisme i a la resta de forces al Parlament que no pensa «mercadejar» per aconseguir els suports necessaris per ser designat senador i així poder ser elegit president de la cambra alta.



Dubtes en l'operació

Un dia després que transcendís l'aposta de Pedro Sánchez per situar Iceta en la presidència del Senat, segueix sense ser clar si l'operació podrà prosperar, ja que abans fa falta que el Parlament validi la seva designació com a senador en substitució de José Montilla, que va renunciar ahir dimecres al seu escó.

De fet, JxCat, ERC i la CUP van deixar entendre que no entra en els seus plans donar suport a la designació d'Iceta en el ple de la setmana vinent al Parlament -a la meitat de la campanya de les eleccions del 26-M-, llevat que els socialistes ofereixin contrapartides.

Al seu torn, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià es va queixar que els socialistes «donessin per fet» que els republicans «regalaran els seus vots». Sabrià, va avisar ahir el líder del PSC, sobre el seu desig de ser senador autonòmic, que «el que seria un greu error» és «supeditar el Parlament al repartiment de cadires del PSOE».

Des d'ERC, Sergi Sabrià li va contestar a través de Twitter: «el que seria un greu error, Miquel, és supeditar el Parlament al repartiment de cadires del PSOE» i que a més, «tornéssiu a ser còmplices de la repressió».



La declaració de Torra

El ple extraordinari del Parlament per designar Iceta com a senador tindrà lloc dijous dia 16 i possiblement començarà a les nou del matí, tot i que l'hora encara ha de ser acordada entre els grups parlamentaris.

Segons fonts del Parlament, el ple se celebrarà dijous perquè el dia en què havia de celebrar-se inicialment, dimecres, està previst que declari el president de la Generalitat, Quim Torra, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els diferents grups es van mostrar d'acord a fixar la data en dijous dia 16, i l'hora serà decidida formalment després d'escoltar els portaveus respectius, encara que la proposta inicial és que tingui lloc a les 9 hores.

Les mateixes fonts del Parlament van explicar que, amb anterioritat al ple, haurà de convocar-se i reunir-se la Comissió de l'Estatut dels Diputats per examinar si el candidat a ser senador autonòmic reuneix els requisits legals, tot i que això és un mer tràmit i ni tan sols ha de ser realitzada una votació.

Atès que Iceta no va ser elegit senador per representació directa dels ciutadans en les passades eleccions del 28 d'abril, ha de ser designat com a senador autonòmic pel Parlament per poder accedir a la Cambra Alta.

L'expresident de la Generalitat José Montilla, que era fins ara el senador autonòmic que li correspon proposar al PSC, va presentar ahir la seva renúncia a l'escó, cosa que possibilita que Miquel Iceta ocupi el seu lloc.

Paral·lelament, el candidat de Ciutadans a la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, va assegurar que Ciutadans votarà «no» al fet que Iceta presideixi el Senat per part del PSOE perquè és una persona que «pica més l'ullet al separatisme que al constitucionalisme».