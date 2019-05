Dos ferits per balins quan repartien propaganda de JxCat a Barcelona

Dues persones han quedat ferides lleus en rebre trets de balins quan repartien propaganda electoral de JxCat al costat d'una carpa d'aquesta formació política al districte barceloní de Sant Martí.

Segons han informat fonts policials, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar l'autor dels trets i de moment no veuen intencionalitat política en els fets, ja que fa mesos va ocórrer un episodi similar a la mateixa zona.

Els fets han ocorregut poc abans de les 12.00 hores d'aquest migdia al costat d'una carpa que JxCat tenia instal·lada a la confluència entre els carrers Diagonal i Ramon Llull de Barcelona, on diverses persones estaven repartint entre els transeünts fullets de propaganda electoral de la formació.

Dues de les persones que distribuïen la propaganda han rebut sengles impactes de balins i han quedat ferides lleus, amb hematomes, sense haver pogut adonar-se d'on procedien els trets.

També, segons que ha detallat JxCat en un comunicat, la carpa que la formació tenia muntada al lloc també estat afectada per un tret.

Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat al lloc dels fets, encara que és la policia catalana la que s'ha fet càrrec de la investigació, en la que està intentant determinar la trajectòria dels balins per concretar el lloc de procedència dels trets, probablement, segons JxCat, un pis pròxim.

En principi, els investigadors no creuen que els trets hagin estat dirigits als simpatitzants de JxCat per una intenció política i atribueixen el succés a una gamberrada perpetrada per un o diversos veïns de la zona.

De fet, fa uns mesos va ocórrer un episodi similar, en què diversos transeünts van constatar trets d'escopeta de balins prop del lloc on s'han produït avui i, segons ha precisat JxCat, van ferir una persona d'origen pakistanès.

En un missatge de Twitter, la candidata de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona Elsa Artadi ha explicat que els militants ferits pels balins es troben bé i ha agraït als Mossos la seva "ràpida assistència", en un missatge que conclou amb l'expressió "Seguim!".