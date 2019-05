El «no» a la independència supera el «sí» per primer cop en dos anys

Els ciutadans de Catalunya que s'oposen a la independència superen els que n'estan a favor, amb un 48,6% que no volen que sigui un estat independent i un 47,2% que sí, segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat que es va fer públic ahir.

És la primera vegada des del mes de juny del 2017 que els contraris a la independència de Catalunya superen els que n'estan a favor.

El 40,4% dels enquestats se sent tant espanyol com català, el 26,1%, només català; el 21,4%, més català que espanyol; el 5,1%, només espanyol, i el 3,1% més espanyol que català.

Un 49,3% veu poc probable que el Govern espanyol ofereixi a Catalunya un acord que sigui acceptable per la majoria del Parlament, un 27,4% gens probable; un 13,9, força probable, i un 5,9, molt probable.

Un 35% vol que Catalunya sigui un estat independent, un 29,4% opta per un estat dins d'una Catalunya federal, un 25,8% prefereix que continuï sent una comunitat autònoma d'Espanya i un 6%, una regió espanyola.

En una escala del zero al deu, els catalans situen de mitjana el seu sentiment catalanista en un 6,80, l'espanyolista en un 4,10 i l'europeista en un 6,62.

L'enquesta es va fer per telèfon a 1.000 residents a Catalunya majors de 18 anys entre el 30 d'abril i el 6 de maig amb un marge d'error de +/- 3,10%.



El PP: «No són majoria»

En aquesta línia, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, va demanar ahir al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que deixi de «fer gestos» als independentistes «com si fossin una majoria» a Catalunya perquè no ho són i el que volen és «trencar la igualtat dels espanyols i dividir Espanya».

«És clar que no són majoria», va proclamar, després que l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat feta pública aquest divendres assenyali que els ciutadans de Catalunya que s'oposen a la independència superen els partidaris, amb un 48,6% que no volen que sigui un Estat independent i un 47,2% que sí. És la primera vegada des de juny de 2017 que els contraris a la independència de Catalunya superen els favorables

En un acte a Saragossa, per donar suport als candidats a les municipals i autonòmiques, Casado ha destacat que aquesta enquesta catalana diu que els independentistes «no són majoria», cosa que «ja sabien» i que «avui reconeix fins i tot el propi estudi demoscòpic de la Generalitat».

De fet, va subratllar que ja no ho van ser en les autonòmiques del 21 de desembre de 2017, però «el problema» és que el vot constitucionalista llavors «no va ser útil» perquè el guanyador d'aquestes eleccions, en al·lusió a Inés Arrimadas (Cs), no es va presentar a la investidura, no va dur a terme més endavant una moció de censura per desallotjar Quim Torra ni va fer una política per «posar límit» a la Generalitat.

«És clar que no són majoria!», va exclamar, per demanar a Sánchez que «deixi de fer gestos com si fossin majoria». Segons va afegir, els independentistes el que volen és «trencar la igualtat dels espanyols i dividir» Espanya.



El CIS de l'abril

Segons l'enquesta postelectoral del CIS de finals d'abril, el 25,9% dels catalans volen un Estat on les comunitats autònomes tinguin més autonomia que en l'actualitat i un 36,4% voldrien un Estat on es reconegués que les comunitats es poden convertir en estats independents. L'enquesta revelava llavors que un 62,3% dels catalans voldrien o bé més autonomia o bé la independència.

Les dades es basaven en 2.500 enquestes fetes després de les eleccions del 21 de desembre. Entre les diferents preguntes, es demanava sobre quin model d'Estat preferirien. El 62,3% es decantava per demanar més autonomia o bé per un Estat que permeti a les comunitats autònomes convertir-se en estats independents.

En canvi, només un 6,6% aposten per un Estat amb un únic govern central i sense autonomies i un 2,6% es decantava per un Estat en el qual les comunitats tinguin menys autonomia que en l'actualitat. Un 23,8 % vol que l'organització de l'Estat es mantingui com en l'actualitat.