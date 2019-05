Puigdemont diu que no està «en condicions» de donar el suport a Iceta

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar ahir a Eslovènia que no dona suport al socialista Miquel Iceta perquè sigui designat senador pel Parlament català.

«Iceta va votar la meva suspensió com a diputat del Parlament català, per tant és bastant estrany que qui vota la suspensió de forma absolutament il·legal i il·legítima d'un diputat a mi em demani que li doni suport», va dir Puigdemont a Ljubljana, on participa aquest divendres en una conferència organitzada per una fundació de l'expresident eslovè Milan Kucan.

«Jo no estic en condicions de donar-li suport. Però això ho ha de preguntar al meu grup al parlament català», va dir per acabar el dirigent independentista.

El ple en què es votarà la designació com a senador d'Iceta, primer secretari del Partit Socialista de Catalunya (PSC), es va convocarper al pròxim 16 de maig, sense estar clar si té els suports necessaris de la resta de grups parlamentaris.

Mentrestant, la diputada de JxCat i alcaldable de facto per Barcelona, Elsa Artadi, va exigir ahir al PSOE un «gir definitiu» en el seu enfocament sobre Catalunya i va alertar que el seu grup parlamentari no votarà a favor de la designació d'Iceta com a senador només perquè sigui català.

«Albert Rivera (líder de Ciutadans) també és català i no el votaríem», va dir Artadi, en insistir a criticar aquest «xantatge que, perquè és català, tots en massa a votar».



«Bloqueig ben estrany»

El Govern d'Espanya no té «un pla b» si no prospera la proposta de Miquel Iceta, per presidir el Senat i de fet espera que el veto que ERC ha posat al candidat de Pedro Sánchez se superi amb el diàleg que els socialistes estan determinats a seguir intentant en la propera legislatura.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra d'Educació i portaveu del Govern central en funcions, Isabel Celaá, va esperar i confiar que aquest «bloqueig ben estrany» anunciat per la formació republicana després de conèixer-se l'elecció d'Iceta (al qual es va sumar posteriorment Ciutadans per boca del seu líder a Madrid, Ignacio Aguado) «se superi».

I és que va recordar que «els usos i costums» en l'elecció dels senadors de designació autonòmica (diferents dels elegits directament a les urnes) estableixen que cada partit proposa els senadors que li toquin per la quota autonòmica sense que la resta de formacions polítiques s'oposi.

En ser preguntada pel significat de l'elecció d'Iceta i si ha d'interpretar-se com un gest de mà estesa a l'independentisme, Celaá es va limitar a assenyalar que «cada persona té el seu sentit». Això sí, va deixar clar que la fórmula del «diàleg dins de la llei» que el Govern de Sánchez va practicar en aquests deu mesos segueix plenament vigent de cara a la legislatura que està per obrir-se.

És més, va deixar entreveure que dins d'aquesta fórmula cal ser flexible i explorar què pot donar de si, sense depassar els límits de la Constitució. «No prejutgem res del que significa el camí del diàleg dins de la llei», va dir.



Via del diàleg

Aquesta manifestació de Celaá se situa en línia amb l'aposta a favor de seguir explotant el diàleg a Catalunya que va fer el número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, el dia després de les eleccions, quan se li va preguntar si els socialistes estarien disposats a reprendre el diàleg amb els independentistes en el punt en què es va deixar, a la meitat d'una negociació per crear una taula de partits extraparlamentària coordinada per un relator, iniciativa que va generar un ampli rebuig dins del PSOE.

Ábalos va minimitzar l'abast de la figura del relator, que va qualificar «d'instrumental» i, encara que va indicar que «el millor és parlar en els fòrums del Parlament», va defensar la necessària participació de la societat civil. «Segurament caldrà obrir espais que apostin per la convivència i caldrà ser originals. Però ja anirem veient», va resoldre.