El senador de JxCat Jami Matamala anuncia que torna dimarts a Girona

El senador de Junts per Catalunya, l'empresari gironí Jami Matamala va anunciar ahir que tornarà a Girona el dimarts. Matamala, que va acompanyar Carles Puigdemont a Bèlgica, té previst aterrar dimarts a Catalunya, segons va informar la seva filla a les xarxes socials. L'Assamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una caravana de cotxes amb estelades per rebre'l a l'aeroport i «escortar-lo» fins a la ciutat dels quatre rius. Matamala està investigat a l'Audiència Nacional en la causa per un delicte d'encobriment de la rebel·lió al costat de tres persones més que acompanyaven Puigdemont de tornada a Bèlgica quan va ser detingut a Alemanya, al març de 2018. Es troba en llibertat i no pesen sobre ell cap tipus de mesures cautelars que restringeixin els seus drets polítics o els seus moviments. No obstant això, tampoc la imputació s'ha formalitzat, atès que no va arribar a declarar com investigat en el procediment perquè mai li va arribar la notificació. Malgrat això, no se li ha declarat en rebel·lia ni s'ha dictat ordre de detenció.