Torra evita rebre el Rei però se saluden al Saló de l'Automòbil

El president de la Generalitat, Quim Torra, va evitar ahir situar-se entre les autoritats que van rebre el rei en arribar a la Fira de Barcelona per inaugurar el Saló de l'Automòbil, però tots dos es van saludar ja a l'interior del pavelló que ha acollit l'acte inaugural.

Felip VI va descendir de l'automòbil en el qual es va traslladar fins al recinte firal de Montjuïc i va saludar les autoritats que l'esperaven, entre elles la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i els màxims responsables del Saló.



A dins del pavelló

En concret, l'esperaven el president de l'Automobile, Enrique Lacalle; el de la Fira de Barcelona, Pau Relat; i el de la patronal Anfac, José Vicente de los Mozos, així com Javier de Godó.

Minuts abans havia arribat Torra, però no va esperar a l'exterior i va accedir al pavelló on es va celebrar la cerimònia inaugural.

Allà va esperar que també entrés el Rei, que, després d'estrènyer la mà a d'altres autoritats que esperaven en una segona línia de salutació de la qual tampoc no formava part Torra, es va dirigir a l'estrada on esperaven representants del sector d'automòbil per a la foto de família. Al seu costat hi havia el president de la Generalitat, i quan el cap de l'Estat el va veure, es va dirigir a ell i tots dos es van saludar sense intercanviar comentaris. A la foto de família, Torra es va situar a la dreta de rei, que va departir de forma distesa amb altres protagonistes de la instantània, però en cap moment va creuar paraula amb el president.

Tampoc no van parlar en acabar la foto i mentre es formaven diversos grups abans que tots es dirigissin a les taules habilitades per al dinar amb el qual s'inaugura oficialment el Saló de l'Automòbil. Felip VI i Torra es van situar un davant un altre a la taula presidencial, però el seu diàmetre feia molt difícil que poguessin entaular una conversa.