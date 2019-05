Uns 400 civils juren la bandera espanyola en un acte a Barcelona

Unes 400 persones van jurar la bandera espanyola a Barcelona a l'aquarterament El Bruch, més d'un centenar menys que a l'edició anterior. En el marc del dia de les Forces Armades a Catalunya es va fer la jura de bandera per a totes les persones de la societat civil que volguessin mostrar la seva «fidelitat» a la bandera espanyola. Els primers a participar a la cerimònia van ser el senador de Ciutadans Xavier Alegre i el diputat electe de Vox Ignacio Garriga. Josep Bou, candidat a l'alcaldia de Barcelona pel PP, no va jurar la bandera però sí que hi va assistir, i va explicar que ja ho havia fet quan era membre de la Brigada Paracaigudista de la Legió. El jurant de més edat té 87 anys mentre que el més jove en té 18.

L'acte va ser presidit pel Tinent General Inspector General de l'Exèrcit, Fernando Aznar Ladrón de Guevara, i el van acompanyar autoritats com el secretari segon de la Mesa del Parlament, David Pérez; la subdelegada del Govern a Barcelona, Montserrat García, i diversos alts càrrecs policials i de l'exèrcit. Per poder participar a la jura cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no haver estat declarat incapaç.