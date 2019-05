ERC demana a Miquel Iceta que visiti Oriol Junqueras a la presó

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, considera que «seria un gest molt a tenir tenir en compte» que el socialista Miquel Iceta visités els «presos polítics» catalans amb vista a la negociació per a la seva designació com a senador pel Parlament. Així es va manifestar Aragonès després de visitar Oriol Junqueras i Raül Romeva a la presó madrilenya de Soto del Real, on va destacar que aquest gest que han tingut «molts dirigents de pràcticament totes les forces polítiques» no és una «condició» del suport d'ERC a la candidatura d'Iceta, pas previ a una hipotètica elecció com a president del Senat.

El vicepresident de la Generalitat va rebutjar que els socialistes puguin amenaçar ERC de mantenir Ada Colau a l'alcaldia de Barcelona si aquesta formació no dona suport a la candidatura de Miquel Iceta al Senat, quan ja han dit que «no volen acordar amb ERC res delconsistori». Per això va insistir que «no és cap novetat» que el PSOE no vulgui un alcalde independentista.

Aragonès va assegurar que ERC decidirà «durant els propers dies» si dona suport a la candidatura d'Iceta al Senat i va criticar que el PSOE digués que no preveu «un pla B» per a la presidència d'aquesta cambra.

Va destacar que és «evident que no és una substitució normal d'un senador per un altre» i que no es dona en una «situació de normalitat política», com reflecteix, segons el seu parer, que la seva visita al senador més votat a Catalunya, Raül Romeva, sigui a la presó. Per això, va advertir que «qualsevol pas que es doni hauria d'estar dirigit cap a la normalització de la política, per treure la política dels tribunals».

Sobre la possibilitat que el PSOE vetés que ERC arribés a l'Alcaldia per no donar suport a Iceta, Aragonès va afirmar que «les municipals no depenen de Pedro Sánchez, sinó dels ciutadans de Barcelona», dels qui va dir que «donaran un ampli suport a ERC, com ho van fer a les generals». "A Barcelona els dos possibles alcaldes són Ernest Maragall o Ada Colau, i el resultat pot anar d'un vot", segons Aragonès, qui ha augurat que el seu partit ostentarà "una acumulació de força dels vots independentistes".

Finalment, ha respost a les declaracions en què la candidata de JxCAT, Elsa Artadi, ha descartat a Maragall com a alcalde de Barcelona per la seva edat.

Segons el seu parer, utilitzar aquesta "característica personal" com una "raó política" és "un signe [de que] no hi ha arguments polítics per atacar-li, i que és candidat excel·lent".

El vicepresident ha conclòs dient que la presente legislatura "ha de tornar a la política el que és de la política" i ha instat a obrir com més aviat millor una "negociació política" que "trobi una sortida democràtica al conflicte entre Catalunya i l'Estat", liderada per PSOE i ERC, vencedors dels comicis en el conjunt del país i a Catalunya, respectivament