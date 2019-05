Més d'11.200 persones s'examinen a les oposicions d'infermeria de l'ICS per a 3.300 places

Un total d'11.216 persones estan cridades aquest diumenge a les proves per a les oposicions a 3.301 places d'infermeria de l'Institut Català de la Salut (ICS). Coincidint amb el Dia Internacional de l'Infermeria, més de 7.000 aspirants fan les proves a Barcelona, més de 1.000 a Tarragona i Girona i gairebé un miler a Lleida. Les dones embarassades o que alleten han pogut entrar primer i tenir aules específiques per a elles, i fins i tot tres dones han fet els exàmens a l'hospital perquè tot just han acabat de parir.

Actualment a l'ICS hi treballen unes 43.000 persones, 12.750 de les quals són infermers o infermeres, amb una proporció d'un 88% de dones i un 12% d'homes, tot i que aquests representen més del 20% dels càrrecs directius de la professió, cosa que el Departament de Salut vol intentar evitar. La mitjana d'edat és de 43 anys. El 59% treballen en hospitals, i el 41% a l'atenció primària.

El 2018 els professionals d'infermeria van atendre prop de 2,3 milions de persones als CAP, i van fer més de 12.000 visites a domicili. En un any, destinen més de 138.000 dies de vigilància intensiva a les persones que ingressen a les plantes d'hospitalització.

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, han visitat el campus de la UPF a la Ciutadella, on s'examinen milers d'aspirants, per acompanyar-los, donar-los suport i desitjar-los sort. Per a Vergés, és un dia de "ganes, il·lusió i nervis" per a molts aspirants.

La consellera ha qualificat "d'històrica" la jornada, perquè feia molts anys que no es convocaven tantes places d'infermeria a l'ICS, en una "professió cabdal pel país i pel sistema sanitari públic i que de ser l'eix central del sistema pels pacients".

Jornada històrica pq fa molts anys q no convocàvem opos tant gran a ics per infermeria. Professió cabdal pel país i sistema sanitari públic. Ha de ser eix central del sistema pels pacients. "Volem estabilitzar la professió i donar unes condicions laborals adequades", diu Vergés, que afegeix que molts dels aspirants ja treballen al sistema sanitari públic i ara busquen tenir condicions laborals millors, ja que en els últims anys s'havien vist perjudicats i no s'havien convocat oposicions. Més endavant es faran oposicions a zeladors, fisioterapeutes i fins a 1.500 places d'auxiliar d'infermeria.