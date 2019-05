Tensió en marxes a favor i en contra de la prostitució a Barcelona

Unes 100 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar a Barcelona en dues marxes contràries, una a favor dels drets de les treballadors sexuals i una contrària a la prostitució i per la prohibició internacional de la gestació subrogada. Fonts de l'organització de la manifestació abolicionista van explicar que quan van passar pels carrers del Raval algunes persones de la manifestació de signe contrari els van llançar pols de pintura i els van increpar, tot i que asseguren que els van ignorar. La mobilització pels drets de les prostitutes va denunciar que és una agressió que la marxa abolicionista ocupi seus llocs de treball: «Considerem que som classe obrera, no ens considerem víctimes», va explicar la integrant del col·lectiu Putes Indignades Janet.

La manifestació contrària a la prostitució, convocada per Dones per l'Abolició, va sortir cap a les onze del matí de la Rambla del Raval i es va dirigir fins a la plaça Sant Jaume amb una pancarta amb el lema «Oprimides per néixer nenes, mercadejades per ser dones». L'organització abolicionista va valorar com «un èxit» l'assistència i el desenvolupament de la primera marxa que convoquen, tot i els moments d tensió amb l'altra manifestació.