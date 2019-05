Boya es va discutir amb Sànchez el 20-S perquè la CUP no volia desconvocar la manifestació

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya ha explicat al Suprem que es va discutir amb Jordi Sànchez el 20-S en una reunió a dos quarts d'onze de la nit a Economia perquè no veien bé desconvocar la concentració. "Em vaig discutir amb Sànchez sobretot, perquè ell estava convençudíssim que calia desconvocar", ha detallat. Tant Sànchez com Cuixart els van demanar suport a ella i Eulàlia Reguant (CUP) i altres diputats de forces independentistes per demanar a la gent que marxés.

Des de la CUP, van posar com a "condició" que anunciessin per a l'endemà "amb hora i lloc" com continuaven les protestes. Boya també ha dit que ella i Reguant van pujar a un vehicle de la Guàrdia Civil per calmar els ànims d'un grup de joves que "protestaven més animadament". Ha dit que en tot moment es van fer crides a protestar des de les "bases de la desobediència civil no violenta". "Era important fer crides i recordar que calia mantenir-nos en aquesta actitud perquè la intervenció de la policia buscava just el contrari", ha remarcat.

L'exdiputada i expresidenta del grup parlamentari ha testificat a petició de les defenses de Sànchez i Cuixart i cap de les acusacions li ha formulat preguntes. Boya ha descrit que va estar present al registre d'Exteriors i Economia però que al migdia va marxar cap a la seu de la CUP quan se'n van assabentar de l'intent "d'assalt" al partit sense ordre judicial. S'hi va estar vuit hores i després va anar altre cop a Economia. Sobre l'intent de registre a la CUP, ha defensat que en tot moment la gent va protestar de manera "pacífica i festiva, amb música i balls" i ha denunciat la situació. "Vam estar exercint tècniques de desobediència civil davant d'un fet que es va demostrar que era il·legal perquè no tenien ordre per entrar a un partit, gravíssim en democràcia", ha valorat.

Reguant també va passar pel Suprem a testificar però en el seu cas no va poder aportar aquests detalls perquè es va oposar a respondre a Vox (que l'havia demanat com a testimoni) i el president del tribunal, Manuel Marchena, va demanar que es deduís testimoni per la seva actuació ja que com a testimoni estava obligada a respondre totes les parts.

"No es volien alterar els registres"

A preguntes de Marina Roig (Òmnium), ha descrit que era "totalment anormal en un context de democràcia" que la policia entrés a dependències públiques del Govern però ha negat que en cap cas es volgués impedir ni alterar la "normalitat" dels registres. "No vaig ni llegir, ni escoltar ni veure cap crida a impedir els registres que s'estaven fent", ha descrit Boya, que ha defensat que tant les crides que va fer per Twitter i públicament, també les de la CUP i les d'altres organitzacions eren sempre a "exercir el dret fonamental a manifestació i protesta sempre des de la desobediència civil no violenta".

A més, ha dit que quan va tornar a la conselleria cap a les nou de la nit l'ambient era "festiu" i que els va ser "fàcil" arribar fins a la porta perquè "la gent no impedia el pas". "Considerava que com a càrrec electe era important que se'ns veiés i per això l'Eulàlia Reguant i jo vam anar fins a la porta", ha indicat.

Puja als cotxes de la Guàrdia Civil

Llavors, un cop allà, ha dit que van ser Sànchez i Cuixart qui els van demanar que s'adrecessin cap a un grup de joves que estaven "més animats" per demanar-los que es calmessin. I ha explicat que va ser llavors quan van decidir pujar a un cotxe de la Guàrdia Civil –on ja no hi havia ningú a dalt- provistes d'un megàfon per fer noves crides a la calma. En aquell moment, ha dit que el vehicle ja tenia danys materials com enganxines o el vidre del davant trencat i que van pujar a dalt perquè era "un bon faristol" on se les podia veure i escoltar bé.

Ha recordat que va fer broma des de dalt i va dir que sabia que a "molts us agradaria pujar un patrol" però que ella ho feia per "recordar que exercíem un dret a manifestació i sempre des de la no violència".

Discussió amb Sànchez

Tant ella com Reguant van estar també a dins de la conselleria en una reunió a dos quarts d'onze de la nit on tant Sànchez com Cuixart insistien que calia desconvocar perquè el registre havia acabat i perquè tenien por que amb la gent jove que "beu" la "cosa es pogués desconvocar". En aquesta reunió, on hi havia d'altres diputats -com Lluís Llach, Roger Torrent i Jordi Orobitg- les dues diputades de la CUP no estaven d'acord amb la petició que els feien els 'Jordis', que sol·licitaven que els ajudessin i anessin a l'escenari a anunciar la desconvocatòria.

Fins i tot, Boya ha explicat que es va "discutir" amb Sànchez perquè considerava que elles no podien dir a la gent "que marxés a casa i no exercís el dret a protesta". "Vam tenir un intercanvi de paraules apujat de to", ha reconegut. Finalment, però, van acce