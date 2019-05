Iceta descarta visitar els líders independentistes empresonats com li demana ERC

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha descartat aquest dilluns visitar els líders independentistes empresonats per l'1-O tot i la petició d'ERC. En una entrevista a Antena 3, el líder dels socialistes catalans ha argumentat que es podria interpretar com un gest de suport al que van fer. "Si es pogués distingir un gest d'interès personal del que pot ser entès com un gest de suport polític, no hi haurà cap problema", ha afegit.

En els darrers dies, l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha instat Iceta a fer un "gest" visitant els presos a Soto del Real en un context en què el Parlament dijous votarà la designació d'Iceta com a senador, pas imprescindible per ser posteriorment president del Senat. De moment, només té garantits els 17 vots del PSC i els 8 dels comuns.

"No penso fer aquesta visita que es suggereix", ha respost taxativament Iceta en referència a l'emplaçament d'ERC. Iceta ha argumentat que com a primer secretari del PSC té una "dificultat afegida" perquè tot el que fa "transcendeix de la línia personal".

Un fet que, segons ha dit, limita el seu marge de maniobra.Pel que fa la decisió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de proposar-lo com a president del Senat, Iceta ha considerat que és un "gest de confiança personal i política". A més, creu que és un senyal tenint en compte la qüestió oberta de l'encaix de Catalunya a l'estat espanyol. Iceta també ha assenyalat que pot haver contribuït la seva aposta per reformar la cambra alta.