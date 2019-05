Puigdemont canvia d'idea i ara vol participar en el debat

El cap de llista de JxCat en les europees, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha celebrat que el candidat d'ERC, l'ex-vicepresident Oriol Junqueras, pugui participar en el debat electoral del dimarts a TV3, i ha afegit que ell també hi serà.



"Si ell hi és, jo també hi seré. I em fa molta emoció ser-hi amb ell. No ens dividiran", ha dit aquest dilluns en un tuit que ha recollit Europa Press després de la decisió de la Junta Electoral.





Mentre no deixaven anar al debat al vicepresident @junqueras, teníem clar que jo no hi podia anar. No seria just, no volem un avantatge fruit de la repressió. Si ell hi és, jo també hi seré. I em fa molta emoció ser-hi amb ell. No ens dividiran #FreeTothom #NoSurrender — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 de mayo de 2019

Ha afegit que ell no hauria participat en el debat si Junqueras no hagués obtingut permís per participar-hi: "No seria just, no volem un avantatge fruit de la repressió", i tots dos hi seran telemàticament.