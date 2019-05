Arxiven per tercer cop la causa contra el conductor de l'accident de Freginals

La jutgessa d'Amposta que investiga l'accident de Freginals, en el qual el mes de març de 2016 van morir tretze estudiants d'Erasmus, va tornar a arxivar el cas, després de concloure que, malgrat que el conductor estava cansat, no es va distreure ni tampoc va fallar el sistema de frenada.

En un acte, la titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Amposta acorda el sobreseïment provisional de la causa, que va reobrir per segona vegada al juny de l'any passat després que l'Audiència de Tarragona li va ordenar noves diligències per acreditar si el conductor va descansar i si va fallar el sistema de frenada.

En el seu escrit, la jutgessa considera que s'ha acreditat l'existència de «cansament» per part del conductor, encara que no se li pot atribuir una conducta de la gravetat que exigeix el Codi penal per a considerar-lo autor d'un delicte d'homicidi imprudent, sense perjudici de les responsabilitats civils en què hagués pogut incórrer.

En aquest sentit, la jutgessa destaca que el conductor, S.R.J., que va quedar greument ferit i que estava fins ara imputat per un delicte d'homicidi imprudent, va respectar els temps de conducció i de descans.

Segons la jutgessa, en el moment de l'accident, ocorregut el 20 de març del 2016 sobre les 05.51 hores del matí en l'AP-7, a l'altura de Freginals, l'investigat conduïa a la velocitat màxima permesa per llei, en aquell tram de 100 quilòmetres per hora, sense la influència de begudes alcohòliques que haguessin minvat la seva capacitat per a la conducció.

A més, la magistrada ressalta en el seu escrit que el conductor no va incórrer en «cap distacció», ja que no va utilitzar els telèfons mòbils de què disposava.



Fatiga del xofer

La jutgessa recorda que els Mossos d'Esquadra ja van determinar que la causa de l'accident va ser el cansament del conductor.

Malgrat que es va sancionar l'empresa propietària de l'autobús per infringir la normativa sobre prevenció de riscos laborals, la jutgessa precisa que el dia de l'accident es van respectar els temps de conducció i descans diari que s'estableixen en la normativa.

En concret, segons l'acte d'arxiu, el conductor va respectar el temps de conducció ininterrompuda en haver circulat sense fer descans durant una hora i 47 minuts, sense que els seus companys apreciessin signes de cansament en ell abans de començar el seu trajecte, per portar a un grup d'estudiants d'Erasmus de València, on havia celebrat les falles, fins a Barcelona.

És més, segons la jutgessa, el conductor va descansar en el moment del sopar de la resta de companys. A més, la jutgessa sosté que no s'aprecien errors en l'electrònica de control dels sistemes de fre.