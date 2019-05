La JEC denega la participació de Junqueras al debat de TV3

La Junta Electoral Central (JEC) ha tancat definitivament la porta a la participació del líder d'ERC, Oriol Junqueras, al debat d'aquesta nit a les 22h a TV3 amb la resta de candidats a les eleccions europees del 26 de maig. Malgrat que el passat dilluns la Junta Electoral de Barcelona va donar llum verda a que Junqueras i el número dos de JxCAT, Toni Comín, hi participessin per via telemàtica, la JEC ha acabat tombant aquesta possibilitat fruit de l'informe d'Institucions Penitenciàries, que s'ha posicionat en contra adduint que pertorbaria el normal funcionament del centre penitenciari de Soto del Real. La JEC denega la petició perquè està plantejada "fora de l'horari establert per a la sala de videoconferències" i perquè "a més resulta incompatible amb el règim general d'horari del centre penitenciari".

La JEC s'ha pronunciat en resposta a la petició que ERC ha fet de diversos actes electorals on ha de participar el seu cap de llista a les eleccions, entre altres el debat d'aquesta nit a TV3.

Els membres d'aquest organisme –que no tenien previst reunir-se aquest dimarts- han intercanviat criteris per via telemàtica i han demanat al llarg del matí a Institucions Penitenciàries que els enviés un informe sobre la petició perquè Junqueras participés al debat.

Institucions Penitenciàries ha presentat un informe desaconsellant a la JEC el permís. Fonts d'aquest organisme han adduït que el reglament de Soto del Real estableix que els presos han de ser a les cel·les a les vuit del vespre i que, per tant, la participació de Junqueras al debat de TV3 alteraria el normal funcionament del centre penitenciari.

La JEC finalment ha fet cas a aquest informe per emetre una resolució contrària a la que havia adoptat la Junta Electoral de Barcelona, que havia conclòs que no es podia prohibir la participació de Junqueras al debat per via telemàtica.

A més, la JEC també denega les peticions d'entrevista de Junqueras per part de Catalunya Ràdio i del diari Ara el dijous 16 de maig a les 9 i a les 10:30h perquè la sala de videoconferències "ja està reservada durant aquell horari per a actuacions de diferents jutjats".