Juristes del Govern avalen la nul·litat de les factures dels anuncis de l'1-O

La Comissió Jurídica de la Generalitat va avalar que les dues factures que la CCMA va emetre a Presidència per publicitar l'1-O a TV3 i Catalunya Ràdio siguin declarades nul·les, perquè estan «viciades» per la suspensió del referèndum per part del Constitucional i no van seguir el procediment de contractació.

En un informe, al qual va tenir accés Efe, la Comissió Jurídica Assessora es posiciona a favor de la pretensió de la conselleria de Presidència, partidària de declarar nul·les de ple dret les dues factures de 112.747 i 223.396 euros que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va girar a la Generalitat pels anuncis de l'1-O, i que constitueixen una de les proves sobre malversació en el judici a la cúpula del procés al Tribunal Suprem. La conselleria de Presidència sosté que totes dues factures es van emetre fora del contracte marc sobre publicitat institucional i mitjançant correus electrònics i actes verbals, sense respectar els cursos habilitats, amb una falta absoluta de procediment que les converteix en nul·les de ple dret.