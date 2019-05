Puigdemont evita fixar condicions per donar suport a Iceta

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, va criticar l'actitud del socialista Miquel Iceta davant el 155 i els presos, perquè «no s'ha caracteritzat per facilitar la desescalada del conflicte», però no obstant això no va fixar condicions per a la seva designació com a senador al Parlament.

A través de videoconferència, Puigdemont va participar en una roda de premsa de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) on va respondre preguntes sobre la votació de dijous que ve al Parlament per designar o no Iceta com a senador autonòmic, requisit perquè pugui entrar a la Cambra Alta i ser elegit president, com desitja el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El candidat de JxCat a les europees va afirmar que és «notori» que Iceta «no va tenir dubtes» i es va sumar de forma «entusiasta» a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, per la qual cosa no considera que situar-lo com a president del Senat es pugui interpretar com un «gest» a Catalunya per part del president en funcions del Govern.

«Iceta no s'ha caracteritzat per facilitar la desescalada del conflicte», va remarcar l'expresident català.

Puigdemont va considerar que estaria bé que Iceta hagués tingut més «empatia» cap als presos i «exiliats», que li hagués trucat en aquest últim any i mig a Bèlgica o que hagués tingut «una altra actitud» amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en presó preventiva i jutjada al Suprem.

En qualsevol cas, va afirmar que, si bé li hagués agradat haver vist «un altre Iceta», no posa «cap condició» per a la seva votació com a senador, perquè «no és un tema polític, sinó humà».

«Veuríem bé un canvi d'actitud, de to, més respecte, però no és que li demani res, no poso condicions perquè no podré votar», va afirmar Puigdemont, que va assenyalar que la decisió la prendrà i l'anunciarà el grup parlamentari de JxCat.



Interès personal i suport polític

Per la seva banda, Iceta va descartar ahir visitar els líders independentistes empresonats per l'1-O tot i la petició d'ERC. En una entrevista a Antena 3, el líder dels socialistes catalans va argumentar que es podria interpretar com un gest de suport al que van fer.

«Si es pogués distingir un gest d'interès personal del que pot ser entès com un gest de suport polític, no hi haurà cap problema», va afegir.

En els darrers dies, l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va instar Iceta a fer un «gest» visitant els presos a Soto del Real en un context en què el Parlament dijous votarà la designació d'Iceta com a senador, pas imprescindible per ser president del Senat.