Detenen un home per abusar sexualment d'una dona drogada al passeig de Gràcia

La Guàrdia Urbana va detenir dimarts un home per abusar sexualment d'una dona mig inconscient al passeig de Gràcia amb el carrer Diputació, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat fonts municipals. Els fets van tenir lloc cap a les 18 hores, quan un ciutadà va alertar una patrulla que hi havia per la zona que una dona que semblava estar en mal estat estava en un banc amb tres homes. Quan els agents van arribar es van trobar una dona que semblava drogada amb un home al costat tocant-li els pits.

Tot apunta que hauria pres alguna droga que inhibeix la consciència. Li van demanar la documentació, però ell es va negar, es va posar nerviós i va sortir corrents. Els agents el van interceptar, però ell es va resistir amb cops de puny i puntades de peu. Un altra patrulla el va acabar detenint.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar la dona a un centre hospitalari. Tots els indicis apunten que havia pres escolapina o alguna substància similar. La Guàrdia Urbana ha traslladat tota la informació als Mossos d'Esquadra. La detenció és per abús sexual i per atemptat contra agent de l'autoritat.