Entrada pel soterrani i portes custodiades

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull tindran llibertat de moviments a l'hemicicle del Congrés quan assisteixin a la sessió constitutiva del pròxim 21 de maig, però les portes que donen accés a la sala estaran custodiades per agents. Els presos arribaran al Congrés abans de l'inici de la sessió constitutiva del dia 21. Ho faran transportats per agents de la Guàrdia Civil i no està clar encara si serà a bord d'una furgoneta policial o bé amb cotxes no logotipats. L'accés al Congrés es farà a través del pàrquing subterrani que es troba sota la primera ampliació de la cambra baixa. Un cop allà seran portats a la Comissaria del Congrés dels Diputats, situada també al soterrani i amb accés al pàrquing. Allà es farà un canvi de custòdia i passaran a estar sota la supervisió dels agents de la Policia Nacional que s'encarreguen de la seguretat de la cambra.